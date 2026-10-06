Eleição de nova bancada da ALMG gera expectativas sobre IPVA em Minas

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A nova composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), definida nas eleições de 4 de outubro de 2026, desperta expectativas sobre uma futura revisão de tributos estaduais, com foco especial no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os 77 deputados eleitos, que tomarão posse em 2027, têm um perfil que sugere uma possível priorização de pautas econômicas, o que pode levar a mudanças na forma como o imposto é cobrado no estado.

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Embora as discussões formais ainda não tenham começado, analistas políticos projetam que o tema da carga tributária será relevante para a nova legislatura. Propostas de alívio fiscal, como a revisão do IPVA, costumam ter grande apelo popular e impacto direto no orçamento das famílias mineiras, o que pode motivar os futuros parlamentares a abordarem a questão no início de seus mandatos.

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Qual o perfil da futura bancada da ALMG?

A legislatura que se iniciará em 2027 em Minas Gerais apresenta uma renovação de nomes e um perfil com representação de setores produtivos, como o empresarial e o agronegócio. Essa característica aponta para uma tendência de dar prioridade a pautas de natureza econômica, incluindo a desoneração fiscal e a simplificação de impostos. A futura composição política pode facilitar a articulação para debater propostas de lei dessa natureza.

O que pode mudar no IPVA de Minas Gerais?

As futuras discussões sobre o imposto na ALMG podem se concentrar em propostas para aliviar o peso do tributo. Embora ainda não existam projetos de lei protocolados, alguns temas são recorrentemente debatidos e podem entrar na pauta da nova legislatura a partir de 2027.

Revisão da base de cálculo: Uma possível alteração na fórmula usada para definir o valor venal dos veículos, que serve de base para o cálculo do imposto, evitando que a valorização de carros usados impacte no aumento do tributo.

Descontos para bons pagadores: A implementação ou ampliação de descontos para motoristas que não possuem multas e mantêm a documentação em dia é outra pauta que pode ganhar força.

Parcelamento do IPVA: Podem surgir propostas para aumentar o número de parcelas para o pagamento do imposto, oferecendo mais fôlego financeiro aos proprietários de veículos.

Mudanças no calendário de pagamento: Futuros parlamentares também podem estudar o ajuste do calendário de pagamento para que não coincida com outras grandes despesas do início do ano.

Como uma eventual mudança na cobrança do imposto afetaria seu bolso?

Qualquer alteração que venha a ser aprovada pela futura bancada da ALMG terá impacto direto no bolso do contribuinte mineiro. Uma revisão na base de cálculo, por exemplo, poderia resultar em um valor menor do imposto a ser pago anualmente. A possibilidade de um parcelamento estendido e um calendário de pagamento mais amigável ajudaria no planejamento financeiro das famílias.

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Espera-se que, caso o tema seja priorizado, os primeiros projetos de lei sobre o IPVA sejam apresentados no início dos trabalhos da legislatura de 2027. A tramitação e aprovação dependerão da articulação política entre os parlamentares e o governo estadual, mas o perfil da Assembleia eleita sugere que o debate pode ser uma das pautas importantes do primeiro ano de mandato.