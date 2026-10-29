Vmake Labs Lança Kit Completo de Ferramentas para Vídeos de Halloween Voltado a Pequenas e Médias Empresas

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A Vmake Labs reúne modelos de vídeos de Halloween, formatos no estilo UGC e geração de conteúdo com IA para simplificar a criação de campanhas sazonais para pequenas empresas.

PALO ALTO, Califórnia, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Vmake Labs, uma plataforma de criação de vídeos para redes sociais com IA, lançou um kit completo de ferramentas para vídeos de Halloween, desenvolvido para pequenas e médias empresas (PMEs), vendedores de comércio eletrônico e equipes de mídias sociais.

Disponível no Vmake Labs Workspace, o kit reúne modelos prontos a usar, formatos de produto no estilo UGC e geração de vídeo e imagem por IA para transformar os conteúdos de produto já existentes em conteúdo sazonal para as redes sociais.

Modelos de Halloween Inspirados nas Tendências das Redes Sociais

Os modelos de vídeos curtos com temática de Halloween permitem que as empresas destaquem os seus próprios produtos em conteúdos inspirados nas tendências das redes sociais, sem precisar criar cada conceito do zero.

Vídeos de produtos no estilo UGC

Os modelos no estilo UGC spermitem criar vídeos de apresentação de produtos, demonstrações, recomendações e unboxing, sem a necessidade de realizar uma gravação tradicional de conteúdo gerado por usuários.

Vendas, promoções e eventos de Halloween

Os modelos voltados para promoções ajudam as empresas a divulgar ofertas de Halloween, códigos de desconto, promoções por tempo limitado, lançamentos de produtos e coleções sazonais. Também podem ser usados para promover ofertas em lojas físicas, eventos de Halloween e campanhas de negócios locais.

Geração personalizada de vídeos e imagens com IA

O AI Video Generator e o AI Image Generator ajudam as empresas a criar conteúdo personalizados para campanhas a partir de imagens e de produtos e prompts. O Video Watermark Remover e o Video Enhancer ajudam a aprimorar vídeos existentes para que possam ser reutilizados.

Uma solução prática para pequenas equipes de marketing

O kit ajuda proprietários de PME, vendedores de comércio eletrónico, profissionais de marketing e criadores de conteúdo a reduzir o tempo de produção e simplificar o processo de criação, adaptando os seus materiais às tendências sazonais que estão sempre mudando.

“As oportunidades sazonais surgem e passam depressa, mas as pequenas empresas não deveriam precisar de uma equipa de produção completa de cada vez que querem aderir a uma nova tendência das redes sociais”, afirmou Cyril Holland, Marketing Manager da Vmake Labs. “Queremos dar às empresas um caminho mais rápido entre a ideia de um produto ou de uma campanha e um conteúdo pronto a publicar, que comecem com um formato social já comprovado, que criem algo totalmente personalizado.”

Sobre a Vmake Labs

A Vmake Labs é uma plataforma de criação de vídeos para redes sociais com tecnologia de inteligência artificial que ajuda empresas e criadores a produzir, aprimorar e reutilizar conteúdos visuais. Seus recursos incluem geração de conteúdo por IA, melhoria da qualidade de vídeos, remoção de marcas d'água e legendas, tradução de vídeos e geração automática de legendas.

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Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b474f8d-0016-42e2-9272-b73689a6c8f2

Contato para a Imprensa Vmake Labs E-mail: hello@vmake.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9854943)