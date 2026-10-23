Após KFC trocar de fornecedora nos Estados Unidos, Taco Bell define futuro da parceria com a PepsiCo e revela caminhos distintos na disputa com a Coca-Cola

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A PepsiCo e a rede de restaurantes Taco Bell formalizaram a renovação de sua duradoura parceria comercial até o ano de 2036. A declaração oficial sobre o prolongamento do acordo conjunto foi divulgada na quinta-feira pela própria companhia de alimentos e bebidas.

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A divulgação sobre o novo termo contratual ocorre exatamente uma semana após o KFC, rede que pertence ao mesmo grupo empresarial da Taco Bell como cadeia irmã, anunciar que passará a ter a Coca-Cola como sua fornecedora de bebidas nas operações dos Estados Unidos.

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Concorrência no setor de restaurantes

A substituição de marcas de bebidas em redes de restaurantes de grande porte é considerada uma alteração incomum no mercado. Ainda assim, essa movimentação comercial não é inédita, já que a Coca-Cola e a Pepsi disputam a preferência das empresas buscando fechar contratos por meio da oferta de vantagens, benefícios comerciais e outros incentivos.

A conquista desse contrato pelo lado da Coca-Cola diante da concorrente teve um impacto primordialmente simbólico. Essa vitória representa mais uma demonstração de como a empresa sediada na cidade de Atlanta vem superando a rival na categoria de refrigerantes.

Relação histórica com a Yum Brands

O vínculo entre a Pepsi e a Yum Brands, que atua como controladora da Taco Bell e do KFC, estende-se por várias décadas. O relacionamento corporativo remonta à época em que a própria gigante do setor de bebidas era proprietária direta das redes de restaurantes, antes de desmembrá-las e transformá-las em uma companhia de capital aberto separada no ano de 1997.

Apesar da debandada ocorrida na divisão do KFC nos Estados Unidos, a Pepsi continua sendo uma parceira relevante para a Yum Brands e para os mercados internacionais atendidos pela marca. A presidente do KFC nos Estados Unidos, Catherine Tan-Gillespie, registrou esse posicionamento em um memorando datado de 15 de outubro, que foi obtido pelo veículo "CNBC".

Graças à colaboração mantida com a Pepsi, a Taco Bell oferece há bastante tempo itens exclusivos em seus cardápios preparados a partir de produtos fabricados pela parceira. Entre os exemplos presentes nos restaurantes da rede figuram:

Mountain Dew Baja Blast

Doritos Locos Tacos

A renovação do compromisso contratual determina também que divisões internacionais da Taco Bell continuarão a servir os refrigerantes e produtos da Pepsi. Entre as regiões internacionais abrangidas pela continuidade do acordo estão: