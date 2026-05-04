Os sabores de Coca-Cola mais estranhos já lançados no mundo: confira a lista

A Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas do planeta, mas seu sabor clássico está longe de ser a única aposta da empresa. Ao redor do mundo, a companhia costuma lançar edições limitadas com combinações que vão do exótico ao francamente bizarro, muitas vezes para testar mercados locais ou simplesmente gerar curiosidade entre os consumidores.

Essas versões sazonais ou exclusivas de determinados países raramente chegam ao Brasil, mas acabam viralizando na internet. Sabores que misturam frutas, especiarias e até vegetais já estiveram nas prateleiras, mostrando que a criatividade da marca não tem limites. Algumas se tornaram um sucesso, enquanto outras desapareceram rapidamente.

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Sabores de Coca-Cola que você não conhecia

De versões transparentes a misturas com café, a lista de criações inusitadas é longa. Conheça algumas das edições mais estranhas já lançadas pela Coca-Cola em diferentes partes do mundo:

Coca-Cola Clear: Lançada exclusivamente no Japão, esta versão era completamente transparente, sem a cor caramelo característica. Com zero calorias e um toque de limão, a bebida foi um sucesso de marketing, chamando a atenção pelo visual inusitado.

Coca-Cola Cucumber: Outra criação para o mercado japonês, a Coca-Cola com sabor de pepino foi uma edição de verão. A proposta era criar uma bebida ultra refrescante, mas a combinação do refrigerante com o gosto do vegetal dividiu opiniões.

Coca-Cola Ginger: Disponível por tempo limitado na Austrália e no Japão, esta versão trazia um toque picante de gengibre. A bebida foi pensada para agradar aos amantes de sabores mais intensos e se diferenciava bastante do perfil doce tradicional.

Coca-Cola Plus Coffee: Para competir com as bebidas energéticas, a marca lançou no Vietnã, Japão e Austrália uma versão com extrato de café. A bebida continha mais cafeína e menos açúcar que a original, oferecendo um impulso de energia com sabor conhecido.

Coca-Cola Blak: Uma tentativa anterior de unir café e refrigerante, a Blak foi lançada em 2006 em países como França e Estados Unidos. Tinha um sabor mais amargo e sofisticado, mas não conquistou o público e foi descontinuada em poucos anos.

Coca-Cola Peach: Um verdadeiro sucesso na China e em outros mercados asiáticos, a versão com pêssego se tornou um item sazonal aguardado. A combinação do sabor adocicado da fruta com a acidez da cola agradou em cheio o paladar local. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.