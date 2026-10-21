99Food inicia operações de delivery em João Pessoa

A 99Food, plataforma de delivery da 99, inicia oficialmente sua operação em João Pessoa, com uma base inicial de mais de 1,7 mil restaurantes cadastrados e 2 mil entregadores parceiros. Além da capital paraibana, a plataforma também atenderá os municípios de Bayeux, Cabedelo e Santa Rita. A chegada da plataforma amplia as opções disponíveis para consumidores, restaurantes e entregadores que utilizam serviços de entrega de comida e bebida por aplicativo e marca mais uma etapa da expansão da empresa pelo país.

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A expansão da 99Food ocorre em um momento em que o delivery se consolidou como uma importante ferramenta para restaurantes ampliarem o alcance de seus negócios. A plataforma conecta os usuários a diferentes tipos de estabelecimentos locais e grandes redes por meio do superapp da 99 e oferece taxas competitivas com as praticadas pelo mercado, permitindo que restaurantes de diferentes portes aumentem sua margem de lucro e expandam seu raio de atuação.

“João Pessoa é uma cidade com um setor gastronômico extremamente vivo, que vai de restaurantes tradicionais da orla a estabelecimentos de bairro. Chegamos à capital paraibana para ser um parceiro real destes comércios, oferecendo uma alternativa de delivery com taxas competitivas para os donos de restaurantes. Da mesma forma, entregamos preços mais acessíveis e cupons para tornar a rotina de pedir comida mais viável”, explica Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.

A proposta da 99Food é beneficiar todos os públicos envolvidos na plataforma. Para os clientes, a chegada do serviço traz incentivos como cupons exclusivos de até R$99 e entregas gratuitas nos primeiros pedidos. Já os entregadores parceiros contam com um incentivo durante o período de lançamento, com ganho diário mínimo diário de R$250 ao realizarem 20 corridas pela 99, sendo ao menos cinco destinadas a pedidos de comida. O modelo reúne serviços de mobilidade urbana e delivery de alimentação em um só ambiente digital, multiplicando as oportunidades de renda para quem está nas ruas.

Com a chegada à capital paraibana, a 99 passa a oferecer aos usuários locais um ecossistema que reúne diferentes serviços no mesmo aplicativo, incluindo mobilidade, entrega de objetos, soluções financeiras por meio da 99Pay e, agora, delivery de comida.

Sobre a 99

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A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.