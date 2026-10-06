Assine
overlay
Início PlatôBr

Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudanças

Petistas conhecidos foram escalados para participar mais diretamente das decisões e distribuir tarefas na corrida rumo ao segundo turno. Edinho Silva, presidente da sigla, é alvo de críticas

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
06/10/2026 15:35

compartilhe

×
Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudanças
Sob críticas, cúpula da campanha de Lula passa por mudanças crédito: Foto: Ricardo Stuckert

A coordenação da campanha do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva será ampliada na esteira de queixas quanto ao desempenho do petista no primeiro turno. Figuras como os ex-ministros Camilo Santana (PT-CE) e Rui Costa (PT-BA) passarão a ter voz ativa no comitê. Lula avalia, ainda, a possibilidade de o ministro José Guimarães (Relações Institucionais) se licenciar do cargo para se dedicar mais à busca de apoios de partidos de centro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reformulação na cúpula da campanha ocorre diante de críticas disseminadas dentro do PT em relação à condução do presidente do partido, Edinho Silva, ainda antes do primeiro turno. Nos bastidores, Edinho é acusado de ter concentrado muito as decisões e de não compartilhar informações com outros integrantes do partido considerados importantes e com experiência em disputas eleitorais anteriores. “Ficou tudo muito fechado. Tem que abrir. Se não [abrir], vai perder”, diz, sob reserva, um petista bastante ligado a Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As críticas também se estendem ao ministro Sidônio Palmeira (Secom), que, apesar de ter continuado na função no Palácio do Planalto, foi responsável por dar o tom da campanha, em parceria com o publicitário Raul Rabelo, seu sócio, escalado até aqui como marqueteiro oficial de Lula. Uma das crítica a Sidônio envolve a escolha do tema da soberania como um dos principais motes da campanha. A leitura é a de que o assunto não empolgou suficientemente os eleitores.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay