Ozempic e Wegovy ganham espaço nos Estados Unidos, mas o avanço desses medicamentos revela uma mudança que vai além do peso e chega às compras de alimentos

Nos Estados Unidos, o consumo frequente de medicamentos antidiabéticos como Ozempic e Wegovy, desviados de sua finalidade inicial para atuar como potentes inibidores de apetite, está transformando os hábitos de compra e a rotina de consumo de muitos norte-americanos.

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Em uma nação na qual a taxa de obesidade se aproxima de 42%, a redução de peso corporal resultante desses remédios desencadeia consequências econômicas em cascata, afetando setores comerciais e industriais em diversas frentes.

Impactos no vestuário e na alimentação

A perda acentuada de medidas corporais começou a favorecer prestadores de serviços tradicionais. Profissionais dos ramos de alfaiataria e sapataria observam a chegada de novos clientes em busca de ajustes em itens de uso pessoal. O movimento inclui reparos em:

calças que precisam de redução;

sapatos que necessitam de ajustes;

cintos que demandam novas furações e adaptações.

O uso dessas substâncias farmacológicas também impulsiona novos hábitos alimentares no cotidiano da população. Registra-se uma explosão na procura e no consumo de proteínas, estratégia adotada com o objetivo de conter a perda de massa muscular causada pelo tratamento.

Avanço na indústria cosmética

Muitos industriais buscam aproveitar a onda gerada pela popularidade do Ozempic. O setor cosmético prepara lançamentos direcionados aos efeitos físicos provocados pela redução brusca de peso.

Diversos produtos desenvolvidos especificamente para combater a flacidez facial e restaurar a firmeza e a elasticidade da pele já estão em processo de comercialização. O diretor-geral da L'Oréal declarou recentemente que o avanço dos medicamentos antidiabéticos representa "um fenômeno muito importante" para a marca.

Preocupações no mercado de bebidas e ultraprocessados

Outros ramos econômicos enfrentam incertezas geradas pela redução do apetite dos consumidores. Empresas fabricantes de produtos alimentícios ultraprocessados ricos em açúcar manifestam apreensão com a retração da demanda, assim como as companhias cervejeiras.

Essa preocupação comercial alcançou também o continente europeu. De acordo com informações de uma apresentação interna obtida pela agência Reuters, o grupo Heineken informou que a popularidade dos tratamentos para emagrecimento gera um risco para as vendas de cerveja no Reino Unido.

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Para responder ao cenário no setor de bebidas, a fabricante Heineken elaborou recomendações direcionadas aos pubs e bares britânicos. Os desdobramentos desses remédios sobre a sociedade e o mercado integram o conteúdo em áudio "Priorité santé - Ozempic: la révolution de l’obésité?" (Prioridade Saúde – Ozempic: a revolução no tratamento da obesidade?)