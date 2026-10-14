SS8 Networks anuncia contratação de executiva-chave

SS8 Networks (“SS8”), líder global em extração, fusão e análise de dados investigativos e plataformas de centros de monitoramento, anunciou hoje a nomeação de Eva Saravia como diretora de Operações (COO). Saravia é uma executiva estratégica e dinâmica, com mais de 20 anos de experiência impulsionando o crescimento e escalando operações globais em grandes organizações contratadas pelo setor de defesa, empresas apoiadas por fundos de capital privado e ambientes de alto crescimento. Em sua nova função, ela supervisionará o desempenho operacional da SS8 e liderará a execução do plano estratégico da empresa, especialmente nas áreas de inteligência de dados e operações em nuvem, em estreita colaboração com líderes de toda a organização.

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Eva Saravia, Chief Operating Officer

Líder comprovada em aquisições complexas e integração de equipes, Saravia possui um histórico de implementação de estratégias que fortalecem a lucratividade, impulsionam o retorno para investidores e alinham as operações aos objetivos estratégicos de longo prazo.

Saravia chega à SS8 vinda da BAE Systems OneArc, onde atuava como diretora de Operações. Antes disso, passou mais de 12 anos na Bohemia Interactive Simulations, evoluindo de diretora de Programas para vice-presidente Sênior de Programas Globais e, finalmente, COO. No início de sua carreira, trabalhou por 12 anos na Northrop Grumman, ocupando diversos cargos de liderança em engenharia de sistemas e programas, apoiando iniciativas de treinamento e simulação de missões distribuídas da Força Aérea dos EUA, incluindo as funções de gerente adjunta de Programa e gerente de Engenharia de Sistemas.

"A nomeação de Eva marca um passo importante no crescimento contínuo da SS8. Ela traz uma combinação rara de disciplina operacional, visão comercial e uma capacidade comprovada de entregar resultados sustentáveis", afirmou o Dr. Keith Bhatia, CEO da SS8 Networks. "A experiência dela será inestimável à medida que expandimos globalmente com novas ofertas em nuvem que trazem recursos de localização, monitoramento, dados e inteligência baseada em IA em larga escala para nossos clientes, permitindo investigações mais rápidas e orientadas por dados."

"Eu me sinto honrada em integrar a equipe de liderança da SS8 e em dar continuidade ao forte momento de crescimento da empresa", disse Eva Saravia. "Estou ansiosa para impulsionar a inovação contínua da SS8 em inteligência assistida por IA e promover a excelência operacional em toda a organização."

Sobre a SS8 Networks

A SS8 Networks é líder global em inteligência de interceptação legal, localização e dados, auxiliando agências de aplicação da lei a transformar dados em informações acionáveis ??e inteligência. As soluções da SS8 permitem que investigadores obtenham insights críticos, acelerem investigações e protejam comunidades, ao mesmo tempo em que apoiam provedores de serviços de comunicação no cumprimento de requisitos regulatórios de interceptação legal e serviços de localização. Saiba mais em www.SS8.com ou nos siga no LinkedIn.

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SS8 Networks, Inc.

DeAnn Baker, Vice-Presidente de Marketing

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