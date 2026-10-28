Carla Bruni expõe em livro luta contra vício em álcool e tabaco

Em 2007, a artista conheceu Nicolas Sarkozy, então presidente eleito da França, com quem se casou em fevereiro de 2008. A união levou Bruni ao centro da atenção política e midiática internacional, e ela assumiu o papel de primeira-dama durante o mandato do marido, encerrado em 2012. Nesse período, reduziu o ritmo de sua produção musical e também se envolveu em iniciativas humanitárias, incluindo ações relacionadas à educação e à saúde. Mesmo sob intensa exposição pública, manteve atividades liga Foto: White House/ Maison Blanche/Wikimedia Commons