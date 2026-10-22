John Leguizamo será homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

O ator ainda recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por “Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar”, de 1995, além de indicações ao Emmy por seus trabalhos nas minisséries “Waco”, de 2018, e “Olhos que Condenam”, de 2019. No teatro, recebeu duas indicações ao Tony, uma por atuação e outra pelo texto de “Freak”. Foto: Divulgação