Minecraft prepara um endereço fora das telas: projeto perto de Londres prevê hotel inédito em 2027 e uma área de atrações inspiradas no universo do jogo

O jogo "Minecraft", reconhecido pelo "Livro dos Recordes" como o mais vendido da história com mais de 350 milhões de cópias comercializadas, ganhará um espaço temático no Reino Unido em 2027. O projeto funcionará no Chessington World of Adventures Resort, complexo situado nos arredores de Londres.

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Avaliada em 50 milhões de libras, cerca de 330 milhões de reais, a área temática recebeu o nome de Minecraft World. O investimento tem condução da Merlin Entertainments, empresa responsável pelas operações dos parques Lego ao redor do mundo.

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O local terá a primeira montanha-russa do mundo inspirada em "Minecraft", além de atrações familiares e experiências imersivas. O complexo também abrigará o Minecraft World Hotel, primeiro hotel temático do planeta inteiramente dedicado ao jogo.

O Chessington World of Adventures Resort reúne parque temático, zoológico e aquário a cerca de 35 minutos de trem da estação London Waterloo, na região central de Londres. A data exata da inauguração do espaço ainda não foi definida, mas a previsão aponta abertura para o ano que vem.

Estrutura e atrações internas da hospedagem

O Minecraft World Hotel terá 69 quartos distribuídos em quatro andares. As opções de estadia dividem-se em:

acomodações premium, com 20 unidades;

acomodações padrão, com 49 unidades.

A proposta busca transportar elementos visuais marcantes do jogo para o espaço físico, englobando biomas, criaturas, cores e texturas blocadas. Segundo a Merlin Entertainments, a ambientação tem início no check-in, espaço que remete ao "Overworld", dimensão principal do jogo com árvores e animais em formato blocado.

A circulação interna mantém a temática da franquia: os elevadores foram inspirados no Portal do Nether, passagem que conduz os participantes a uma dimensão paralela, e os corredores remetem a túneis de minas.

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O setor gastronômico conta com restaurante decorado com base em biomas oceânicos. O bar reproduz referências à "Woodland Mansion", mansão localizada nas florestas escuras de "Minecraft", e servirá bebidas inspiradas nas poções da mecânica do jogo.