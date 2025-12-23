5 parques de diversão icônicos do mundo; veja a seleção

Com as férias de fim de ano se aproximando, o planejamento de viagens e passeios ganha força. Destinos nacionais, como o popular Beto Carrero World, em Santa Catarina, costumam registrar alta na procura. Para quem sonha em expandir os horizontes, no entanto, há uma seleção de parques temáticos ao redor do globo que oferecem experiências inesquecíveis.

Esses locais combinam tecnologia de ponta, narrativas envolventes e cenários deslumbrantes para criar mundos de fantasia. Eles atraem milhões de visitantes todos os anos e se tornaram referências em entretenimento familiar. Conhecer alguns dos mais renomados pode ser o ponto de partida para organizar a próxima grande aventura.

Confira a lista com cinco parques de diversão icônicos do mundo.

Walt Disney World, Estados Unidos

Localizado em Orlando, na Flórida, este complexo é um universo à parte. Formado por quatro parques temáticos principais, o Magic Kingdom se destaca como o coração da magia. Suas atrações clássicas e o icônico castelo da Cinderela continuam a definir o padrão de parque temático para gerações de visitantes. Tokyo DisneySea, Japão

Frequentemente citado como o parque temático mais bonito do mundo, o Tokyo DisneySea foge do convencional. Sua temática é baseada em mitos e lendas do mar, com áreas que recriam portos exóticos e mundos subaquáticos. A atenção aos detalhes e a imersão são seus maiores diferenciais. Europa-Park, Alemanha

Eleito o melhor parque temático do mundo pelo Golden Ticket Awards em 2025, o Europa-Park oferece uma proposta singular: uma viagem pelo continente em um único dia. Com mais de 100 atrações e espetáculos, suas áreas temáticas são inspiradas em diferentes países europeus, combinando cultura, gastronomia e adrenalina de forma equilibrada. Universal's Islands of Adventure, Estados Unidos

Também em Orlando, este parque da Universal é um prato cheio para os fãs de cinema e cultura pop. É aqui que fica a aclamada área “The Wizarding World of Harry Potter”, que transporta os visitantes para o mundo do bruxo. A área dedicada ao universo de “Jurassic Park” é outra grande atração, complementando a experiência imersiva. Tivoli Gardens, Dinamarca

Inaugurado em 1843, este parque em Copenhague é um dos mais antigos em funcionamento e serviu de inspiração para a própria Disneylândia. Ele mistura o charme de atrações vintage com brinquedos modernos, tudo em meio a jardins exuberantes e uma arquitetura encantadora que se ilumina à noite.

