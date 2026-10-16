Takeda apresenta resultados do estudo de fase 2/3 IgGNITE do TAK-881 subcutâneo experimental para imunodeficiência primária (IDP) na ESID 2026

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou resultados detalhados do ensaio clínico pivotal de fase 2/3 IgGNITE (TAK-881-3001), que avalia o TAK-881 [Imunoglobulina Subcutânea (Humana), Solução a 20% (SCIG 20%) e Hialuronidase Humana Recombinante], que, se aprovado, tem o potencial de se tornar a primeira terapia SCIG 20% facilitada para pacientes com Imunodeficiência Primária (IDP), administrada até uma vez por mês (a cada 3 a 4 semanas). Os dados dos participantes com 16 anos ou mais foram apresentados em dois anúncios de última hora no 22º Encontro Bienal da Sociedade Europeia de Imunodeficiências (ESID 2026), em Maastricht, Holanda.

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Os principais resultados divulgados anteriormente mostraram que o ensaio clínico alcançou seu estágio final primário, demonstrando comparabilidade farmacocinética (FC) entre o TAK-881 e o HYQVIA® [Infusão de Imunoglobulina 10% (Humana) com Hialuronidase Humana Recombinante]. Análises secundárias demonstraram que o TAK-881 apresentou resultados de infecção e perfis de segurança e tolerabilidade consistentes com os padrões estabelecidos para terapia com IG em participantes com 16 anos ou mais.

Para muitos pacientes com IDP, a terapia de reposição de imunoglobulina por toda a vida é necessária para ajudar a manter os anticorpos protetores contra infecções.1 Embora as terapias imunológicas estabelecidas ofereçam proteção comprovada, a alta frequência, os altos volumes de infusão e/ou os tempos de administração prolongados podem impor uma carga terapêutica significativa.2

Os dados recentemente apresentados demonstraram que o TAK-881 administrou a mesma dose de imunoglobulina (IG) em um volume 50% menor, com tempos médios de infusão reduzidos em 56,2 minutos (42,6%) para um único local de infusão em comparação ao HYQVIA, mantendo a possibilidade de administração de até uma vez por mês. Estes resultados reforçam o potencial do TAK-881 como uma opção de tratamento alternativa para pacientes com IDP, que pode ajudar a reduzir aspectos do ônus do tratamento associados ao volume, duração e necessidade de locais de infusão, mantendo a segurança, eficácia e tolerabilidade das terapias com IG.

"Reduzir a carga administrativa do tratamento é crucial para pacientes com imunodeficiência primária, que frequentemente enfrentam a reposição de imunoglobulina por toda a vida", disse o Dr. Jolan Walter, MD, PhD, Chefe da Divisão de Alergia e Imunologia Pediátrica da Universidade do Sul da Flórida e do Hospital Infantil Johns Hopkins All Children's.* “Ao reduzir pela metade o volume de infusão, a SCIG 20% facilitada diminuiu significativamente os tempos de administração, ao manter a dosagem mensal e proporcionar proteção consistente, enquanto devolve tempo aos pacientes de modo potencial."

O estudo clínico TAK-881-3001 avaliou a farmacocinética, eficácia, segurança, tolerabilidade e imunogenicidade do TAK-881 em pacientes adultos e pediátricos com 2 anos de idade ou mais com IDP previamente tratados com imunoglobulina. Os participantes com idade ≥16 anos participaram de um estudo cruzado aleatório comparando o TAK-881 e o HYQVIA, enquanto os participantes com menos de 16 anos receberam TAK-881 em um grupo separado de ramo único.

Novos dados de participantes com 16 anos ou mais mostraram o TAK-881 com:

Obtenção uma farmacocinética comparável: Além de alcançar o estágio final primário de demonstrar exposição equivalente de imunoglobulina G (IgG) entre o TAK-881 e o HYQVIA, os parâmetros farmacocinéticos secundários descritivos em estado de equilíbrio foram consistentes entre o TAK-881 e o HYQVIA. As concentrações mínimas (médias geométricas: 11,7 x 11,9 g/l) estavam acima dos limiares de proteção aceitos contra infecções.





Além de alcançar o estágio final primário de demonstrar exposição equivalente de imunoglobulina G (IgG) entre o TAK-881 e o HYQVIA, os parâmetros farmacocinéticos secundários descritivos em estado de equilíbrio foram consistentes entre o TAK-881 e o HYQVIA. As concentrações mínimas (médias geométricas: 11,7 x 11,9 g/l) estavam acima dos limiares de proteção aceitos contra infecções. Redução da duração e do volume da infusão: A administração de doses equivalentes de IG ajustadas ao peso corporal em uma solução concentrada a 20% reduziu o volume total de infusão em 50%. Esta redução de volume permitiu durações medianas de infusão mais curtas em comparação com HYQVIA, tanto com um local de infusão (75,8 x 132 minutos; uma redução de 56,2 minutos) como com dois locais de infusão (58,3 x 86 minutos; uma redução de 27,7 minutos), a uma taxa máxima tolerada mediana de 300 ml/hora/local.



Este volume reduzido pode permitir a administração em um número menor de locais de infusão necessários em comparação ao HYQVIA. Abordagens de tratamento que reduzem o volume e a duração da infusão podem ajudar a diminuir a carga administrativa para pacientes em terapia a longo prazo, visando reduzir o ônus geral do tratamento.





A administração de doses equivalentes de IG ajustadas ao peso corporal em uma solução concentrada a 20% reduziu o volume total de infusão em 50%. Esta redução de volume permitiu durações medianas de infusão mais curtas em comparação com HYQVIA, tanto com um local de infusão (75,8 x 132 minutos; uma redução de 56,2 minutos) como com dois locais de infusão (58,3 x 86 minutos; uma redução de 27,7 minutos), a uma taxa máxima tolerada mediana de 300 ml/hora/local. Este volume reduzido pode permitir a administração em um número menor de locais de infusão necessários em comparação ao HYQVIA. Abordagens de tratamento que reduzem o volume e a duração da infusão podem ajudar a diminuir a carga administrativa para pacientes em terapia a longo prazo, visando reduzir o ônus geral do tratamento. Proteção comprovada contra infecções: Com base em análises descritivas, o TAK-881 demonstrou proteção imunológica comparável à do HYQVIA. Foram observadas baixas taxas anualizadas de infecção (média [IC 95%]: 2,62 [1,75–3,76] x 2,73 [1,85–3,86]) e baixa taxa anualizada de infecção bacteriana grave (média [IC 95%]: 0,0558 [0,0197–0,121]), se mantendo, enquanto mantinham níveis mínimos de IgG protetores ao longo do estudo. Não foram relatadas infecções bacterianas graves agudas durante o tratamento com HYQVIA.





Com base em análises descritivas, o TAK-881 demonstrou proteção imunológica comparável à do HYQVIA. Foram observadas baixas taxas anualizadas de infecção (média [IC 95%]: 2,62 [1,75–3,76] x 2,73 [1,85–3,86]) e baixa taxa anualizada de infecção bacteriana grave (média [IC 95%]: 0,0558 [0,0197–0,121]), se mantendo, enquanto mantinham níveis mínimos de IgG protetores ao longo do estudo. Não foram relatadas infecções bacterianas graves agudas durante o tratamento com HYQVIA. Demonstração de um perfil de segurança comparável: O TAK-881 foi bem tolerado, sem novos sinais de segurança ou eventos adversos graves referentes ao TAK-881 identificados em comparação ao HYQVIA. Eventos adversos emergentes do tratamento (EAETs) ocorreram em 56,1% (23/41) dos participantes no uso do TAK-881 e em 50,0% (19/38) no uso do HYQVIA; os EAETs foram de intensidade leve a moderada, sem EAETs de grau ≥3 relacionados ao TAK-881. No geral, 9 dos 43 participantes aleatórios (20,9%) interromperam o estudo em ambos os períodos de tratamento. Nenhum evento adverso referente ao TAK-881 levou à interrupção do estudo. A segurança a longo prazo continua sendo avaliada no estudo de extensão TAK-881-3002 em curso.

"Com base na sólida reputação clínica do HYQVIA e em conhecimentos derivados de nosso diálogo contínuo com a comunidade de IDP, o TAK-881 reflete nossos esforços para aprimorar a experiência de cuidado diário de indivíduos com imunodeficiências crônicas”, disse Kristina Allikmets, MD, PhD, Vice-Presidente Sênior e Chefe de P&D de Terapias Derivadas de Plasma na Takeda. "Se aprovado, o TAK-881 irá intensificar ainda mais nossa oferta de imunoglobulinas líder do setor para imunodeficiências, ao adicionar uma opção de administração mais conveniente, ancorada na eficácia e segurança comprovadas de nosso portfólio. Estamos na expectativa de avançar com o TAK-881 através da análise regulatória e, se aprovado, levar esta inovação aos pacientes."

A Takeda prevê submeter pedidos de aprovação para o TAK-881 às autoridades reguladoras dos EUA, da União Europeia e do Japão no ano fiscal de 2026.

Sobre TAK-881-3001 e TAK-881-3002

TAK-881-3001 foi um estudo clínico pivotal de Fase 2/3 que avaliou a farmacocinética, eficácia, segurança, tolerabilidade e imunogenicidade do TAK-881 em pacientes adultos e pediátricos com 2 anos de idade ou mais com Imunodeficiência Primária (IDP) previamente tratados com imunoglobulina (IG). Os participantes do estudo com 16 anos ou mais foram randomizados para receber tratamento com TAK-881 seguido de HYQVIA ou HYQVIA seguido de TAK-881, com a mesma dose e intervalo de administração de IG, por até 51 semanas, na parte aberta e randomizada do estudo cruzado. Participantes com idades entre 2 e < 16 anos foram tratados apenas com TAK-881 por até 27 semanas na parte do estudo aberto de braço único. Mais informações sobre o ensaio clínico TAK-881-3001 estão disponíveis em ClinicalTrials.gov sob o identificador de estudo NCT05755035.

TAK-881-3002 é um estudo de Fase 3 que avalia a segurança e a tolerabilidade a longo prazo do TAK-881 em pacientes com IDP (Imunodeficiência Primária) e é o estudo de extensão do TAK-881-3001. Mais informações sobre o ensaio clínico TAK-881-3002 estão disponíveis em ClinicalTrials.gov sob o identificador de estudo NCT06076642.

Sobre o TAK-881

TAK-881 [Imunoglobulina Subcutânea (Humana), Solução a 20% (SCIG 20%) e Hialuronidase Humana Recombinante] é um medicamento líquido experimental composto por um frasco de imunoglobulina (IG) a 20% e um frasco de hialuronidase humana recombinante (rHuPH20) da Halozyme. A IG é obtida do plasma humano e mantém o sistema imunológico do corpo. O TAK-881 é infundido sob a pele, no tecido adiposo subcutâneo, onde a hialuronidase facilita a dispersão e aumenta a absorção da imunoglobulina no tecido subcutâneo, permitindo a infusão de volumes maiores em um determinado local. Como uma SCIG a 20% com hialuronidase, o TAK-881 está sendo desenvolvido com o objetivo de reduzir o volume e a duração da infusão, ao mesmo tempo que proporciona proteção imunológica eficaz para pacientes com imunodeficiência primária (IDP).

Sobre a Imunodeficiência Primária (IDP)

A Imunodeficiência Primária (IDP) é um grupo de mais de 550 doenças raras e crônicas, nas quais uma parte do sistema imunológico do corpo está ausente ou não funciona como deveria.3 Estas condições resultam de mutações genéticas, que geralmente são herdadas.4 Os sintomas de IDP são variados e podem incluir infecções frequentes e/ou persistentes e autoimunidade incomum, muitas vezes levando a períodos prolongados de diagnóstico incorreto, apesar de consultas com vários especialistas.5 Nos EUA, a IDP afeta cerca de 1 em cada 1.200 pessoas.6

Sobre o HYQVIA®

HYQVIA® [Infusão de Imunoglobulina 10% (Humana) com Hialuronidase Humana Recombinante] é um medicamento líquido contendo 10% de imunoglobulina (IG) e hialuronidase humana recombinante (rHuPH20) da Halozyme. O HYQVIA é aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) como terapia de reposição em adultos, crianças e adolescentes (0-18 anos) com Imunodeficiência Primária (IDP) com proteção imunológica comprometida e com Imunodeficiência Secundária (SID) em pacientes que sofrem de infecções graves ou recorrentes, tratamento antimicrobiano ineficaz e falha imunológica específica comprovada (PSAF) ou nível sérico de IgG <4 g/L. Além disso, é aprovado pela EMA em adultos, crianças e adolescentes (0-18 anos) com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP) como terapia de manutenção após estabilização com terapia com IG intravenosa (IVIG).

Nos EUA, o HYQVIA é aprovado para tratar adultos e crianças com dois anos de idade ou mais com IDP e como terapia de manutenção para pacientes adultos com CIDP.

O HYQVIA é infundido sob a pele, no tecido adiposo subcutâneo, e contém imunoglobulinas (IG) coletadas do plasma humano. As IGs são anticorpos que mantêm o sistema imunológico do corpo. A hialuronidase, componente do HYQVIA, facilita a dispersão e a absorção de IGs no espaço subcutâneo entre a pele e o músculo. O HYQVIA é infundido até uma vez por mês (a cada duas, três ou quatro semanas para CIDP; a cada três ou quatro semanas para IDP).

Solução de 100 mg/ml de HyQvia® (imunoglobulina humana normal) para infusão subcutânea

Informações importantes de segurança (União Europeia)

Consulte a bula (Resumo das Características do Produto - SmPC) do HyQvia (imunoglobulina humana normal (SCIg)) antes de prescrever, especialmente quanto à dosagem e ao monitoramento do tratamento.

INSTRUÇÕES DE USO: A terapia deve ser iniciada e monitorada sob a supervisão de um médico com experiência no tratamento de imunodeficiência / CIDP. O medicamento deve ser administrado por via subcutânea (SC). A dose e o esquema posológico dependem da indicação. A dose pode precisar ser individualizada para cada paciente, dependendo da farmacocinética e da resposta clínica. A dose baseada no peso corporal pode exigir ajuste em pacientes com baixo peso ou sobrepeso.

CONTRAINDICAÇÕES: Não administre por via intravenosa ou intramuscular. Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Hipersensibilidade às imunoglobulinas humanas, especialmente em casos muito raros de deficiência de IgA quando o paciente apresenta anticorpos contra IgA. Hipersensibilidade sistêmica à hialuronidase ou ao rHuPH20.

POPULAÇÕES ESPECIAIS:População pediátrica: O programa posológico para crianças e adolescentes (0 a 18 anos) para terapias de reposição e imunomoduladoras é o mesmo que para adultos. As advertências e precauções listadas na bula aplicam-se tanto a adultos como a crianças. Gravidez: A segurança deste medicamento para uso durante a gravidez humana não foi estabelecida em estudos clínicos controlados e, portanto, deve ser administrado com cautela a mulheres grávidas e lactantes. A experiência clínica com imunoglobulinas sugere que não são esperados efeitos nocivos sobre o curso da gravidez, feto ou recém-nascido. Fertilidade: Atualmente, não existem dados clínicos de segurança disponíveis. A experiência clínica com imunoglobulinas sugere que não são esperados efeitos nocivos sobre a fertilidade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE USO:Rastreabilidade: Para melhorar a rastreabilidade de medicamentos biológicos, o nome e o número do lote do produto administrado devem ser registrados de forma clara. Precauções de uso: Se o HyQvia for administrado acidentalmente em um vaso sanguíneo, os pacientes podem desenvolver choque. Certas reações adversas podem ocorrer com mais frequência em pacientes que recebem imunoglobulina humana normal pela primeira vez ou, em casos raros, quando o produto de imunoglobulina humana normal é trocado ou quando houve um longo intervalo desde a infusão anterior. Complicações potenciais podem ser frequentemente evitadas ao infundir o produto lentamente no início e garantir que os pacientes sejam monitorados com cuidado. Todos os outros pacientes devem ser observados por pelo menos 20 minutos após a administração. Quando o tratamento for administrado em casa, o apoio de outra pessoa responsável deve estar disponível. Pacientes em autotratamento domiciliar e/ou seus responsáveis ??também devem ser treinados para detectar sinais precoces de hipersensibilidade. Em caso de reação adversa, a velocidade de administração deve ser reduzida ou a infusão interrompida. Nenhuma alteração crônica na pele foi observada em estudos clínicos. Os pacientes devem ser lembrados de relatar qualquer inflamação crônica, nódulos ou inflamação que ocorra no local da infusão e dure mais de alguns dias. Hipersensibilidade à IG 10%:Pacientes com anticorpos anti-IgA, nos quais o tratamento com imunoglobulina subcutânea (SCIg) permanece como a única opção, devem ser tratados com HyQvia somente sob rigorosa supervisão médica. Raramente, a imunoglobulina humana normal pode induzir uma queda na pressão arterial com reação anafilática, mesmo em pacientes que toleraram tratamento prévio com imunoglobulina humana normal. Leia a bula para mais informações. Hipersensibilidade ao rHuPH20: Qualquer suspeita de reações alérgicas ou anafiláticas após a administração de rHuPH20 exige a interrupção imediata da infusão e, se necessário, deve-se administrar tratamento médico padrão. Imunogenicidade do rHuPH20: O desenvolvimento de anticorpos não neutralizantes e anticorpos neutralizantes contra o componente rHuPH20 foi relatado em pacientes que receberam HyQvia em estudos clínicos. Eventos tromboembólicos arteriais e venosos têm sido associados ao uso de imunoglobulinas. Os pacientes devem estar suficientemente hidratados antes de usar imunoglobulinas. Deve-se ter cautela em pacientes com fatores de risco preexistentes para eventos tromboembólicos. Monitore os sinais e sintomas de trombose e avalie a viscosidade sanguínea em pacientes com risco de hiperviscosidade. A trombose também pode ocorrer na ausência de fatores de risco conhecidos. Os pacientes devem ser informados sobre os primeiros sintomas de eventos tromboembólicos e orientados a contatar seu médico imediatamente após o início dos sintomas. Anemia hemolítica: Os produtos de imunoglobulina contêm anticorpos contra grupos sanguíneos (por exemplo, A, B, D) que podem atuar como hemolisinas. Os receptores de produtos de imunoglobulina devem ser monitorados quanto a sinais e sintomas clínicos de hemólise. Síndrome da meningite asséptica (AMS): Foi relatado que a AMS ocorre em associação com o tratamento com IVIg e SCIg; os sintomas geralmente começam algumas horas ou até dois dias após o tratamento com imunoglobulina. Os pacientes devem ser informados sobre os primeiros sintomas. A interrupção do tratamento com imunoglobulina pode resultar na remissão da AMS em alguns dias, sem sequelas. A AMS pode ocorrer com mais frequência em associação com o tratamento com altas doses (2 g/kg) de IVIg. A partir de dados pós-comercialização, não foi observada uma correlação clara entre AMS e doses mais altas. Incidências mais elevadas de AMS foram observadas em mulheres. Interferência com testes sorológicos: Após a infusão de imunoglobulinas, o aumento transitório dos diversos anticorpos transferidos passivamente no sangue do paciente pode resultar em resultados falso-positivos enganosos em testes sorológicos. Infusões de imunoglobulinas podem levar a resultados falso-positivos em ensaios que dependem da detecção de β-D-glucanos para o diagnóstico de infecções fúngicas. Agentes transmissíveis: As medidas padrão para prevenir infecções resultantes do uso de medicamentos preparados a partir de sangue ou plasma humano incluem a seleção de doadores, a triagem de doações individuais e de reservas de plasma para marcadores específicos de infecção e a inclusão de etapas de fabricação eficazes para a inativação / remoção de vírus. Apesar disso, quando medicamentos preparados a partir de sangue ou plasma humano são administrados, a possibilidade de transmissão de agentes infecciosos não pode ser totalmente excluída. Isso também se aplica a vírus desconhecidos ou emergentes e outros patógenos. As medidas adotadas são consideradas eficazes tanto para vírus envelopados como para vírus não envelopados.

INTERAÇÕES: A administração de imunoglobulina pode comprometer a eficácia das vacinas de vírus vivos atenuados por um período de pelo menos 6 semanas e até 3 meses. Após a administração deste medicamento, deve-se aguardar um intervalo de 3 meses antes da vacinação com vacinas de vírus vivos atenuados. No caso do sarampo, este comprometimento pode persistir por até 1 ano. Portanto, os pacientes que recebem a vacina contra o sarampo devem ter seu status de anticorpos verificado.

EFEITOS INDESEJÁVEIS: As reações adversas (Ars) mais frequentemente relatadas foram reações locais. As Ars sistêmicas relatadas com mais frequência foram cefaleia, fadiga, náusea e pirexia. A maioria destas Ars foi de intensidade leve a moderada. Casos de meningite asséptica transitória, reações hemolíticas transitórias, aumento do nível de creatinina sérica e/ou insuficiência renal aguda foram observados com imunoglobulina humana normal. Frequência de ADRs por infusão: Muito comuns (≥ 1/10): reações locais (total, consulte a bula para a lista detalhada de reações locais). Comuns (≥ 1/100 a < 1/10): cefaleia, náusea, dor abdominal, dor abdominal inferior, dor abdominal superior e sensibilidade abdominal, eritema, astenia, fadiga, letargia e mal-estar. Incomuns (≥ 1/1000 a < 1/100): tontura, enxaqueca, tremor, parestesia, taquicardia sinusal e taquicardia, aumento da pressão arterial e hipertensão, diarreia, vômito, distensão abdominal, prurido, erupção cutânea, erupção eritematosa, erupção macular, erupção maculopapular e erupção papular, urticária, mialgia, artralgia, desconforto nos membros e dor nas extremidades, dor nas costas, rigidez articular, dor torácica musculoesquelética, calafrios, edema, edema periférico e inchaço (sistêmico), edema localizado, inchaço periférico e edema cutâneo, edema gravitacional, edema genital, Inchaço escrotal e inchaço vulvovaginal, sensação de queimação. Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000): acidente vascular cerebral e acidente vascular cerebral isquêmico, hipotensão, dispneia, dor na virilha, hemossiderinúria, hiperidrose, teste de Coombs direto positivo e teste de Coombs positivo.

Para bula na UE, acesse:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hyqvia-epar-product-information_en.pdf

Para informações completas sobre a prescrição nos EUA, acesse: https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/HYQVIA_USA_ENG.pdf

Sobre a Takeda

A Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um futuro mais brilhante para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer tratamentos que transformem a vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas do plasma, oncologia, neurociência e vacinas. Juntamente com nossos parceiros, pretendemos melhorar a experiência do paciente e avançar uma nova fronteira de opções de tratamento por meio de nosso pipeline dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, somos guiados por nosso compromisso com os pacientes, nosso pessoal e o planeta. Nossos funcionários em aproximadamente 80 países e regiões são movidos por nosso propósito e estão fundamentados nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com.

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_______________________________ * Os comentários do Dr. Walter são feitos a título individual. Quaisquer declarações ou opiniões expressas são de sua exclusiva responsabilidade e não devem ser interpretadas como representando as opiniões da Universidade do Sul da Flórida ou do Hospital Infantil Johns Hopkins All Children's. 1 Gardulf A. Tratamento com imunoglobulina para imunodeficiências primárias: vantagens da terapia de reposição subcutânea. BioDrugs. 2007;21(2):105-116. 2 Jones GL, Vogt KS, Chambers D, Clowes M, Shrimpton A. Qual é o impacto da terapia de reposição de imunoglobulina em pacientes adultos com imunodeficiências primárias? Uma revisão sistemática. Front Immunol. 2018;9:1308. doi:10.3389/fimmu.2018.01308. 3 Fundação de Imunodeficiência. Vivendo com imunodeficiência primária. Acessado em setembro de 2026. Disponível em: https://primaryimmune.org/living-primary-immunodeficiency. 4 Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Sobre a imunodeficiência primária (IDP). Acesso em setembro de 2026. Disponível em: https://www.cdc.gov/primary-immunodeficiency/about/index.html. 5 Fundação de Imunodeficiência. Compreendendo a imunodeficiência primária. Acesso em setembro de 2026. Disponível em: https://primaryimmune.org/understanding-primary-immunodeficiency. 6 Kobrynski L, Powell RW, Bowen S. J Clin Immunol. 2014;34(8):954-961.

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