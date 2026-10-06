Boca Rosa lança base líquida com 50 tons para a pele brasileira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Boca Rosa, marca de maquiagem de Bianca Andrade, vai ampliar seu portfólio de maquiagem para a pele com o lançamento da Base Líquida e do Corretivo Líquido. Os novos produtos chegaram ao mercado nessa segunda-feira (5/10) sob o conceito “50 Tons de Brasil”, que busca atender à diversidade da pele brasileira.

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A linha de base líquida terá 50 tonalidades, a maior cartela de cores do mercado nacional, enquanto o corretivo contará com 16 opções. A proposta visa ampliar a representatividade de tons em um mercado historicamente limitado.

“Os 50 Tons de Brasil representam a decisão de olhar para a pele brasileira em toda a sua diversidade. É um lançamento que traduz a evolução da Boca Rosa”, afirma Bianca Andrade, CEO e fundadora da marca.

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Detalhes dos produtos

A base líquida possui acabamento matte natural, alta cobertura e longa duração, além de ser resistente à água e ao suor. Sua fórmula permite a construção de camadas sem pesar e conta com ativos como colágeno vegetal, vitamina E e água de coco, que auxiliam na hidratação. O produto tem FPS 30 em todos os tons e controle de oleosidade.

A embalagem retorna ao icônico tom rosa da marca, com detalhes metalizados e uma faixa transparente que permite visualizar a cor. Cada um dos 50 tons é nomeado em homenagem a pessoas importantes na trajetória de Bianca Andrade, como a mãe, Monica, e a irmã, Iris.

O novo corretivo líquido chega em 16 tonalidades com acabamento soft matte e efeito natural. O produto oferece até 16 horas de duração, alta fixação e uma fórmula que não craquela. Enriquecido com colágeno vegetal e vitamina E, possui um aplicador anatômico que facilita a aplicação.

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Bianca Andrade, CEO da Boca Rosa, exibe a nova linha de corretivos da marcaCris Santoro

O lançamento oficial ocorrerá durante o evento que celebra os 15 anos de carreira de Bianca Andrade. A base líquida de 30 ml será vendida por R$ 69,90, e o corretivo de 6 ml custará R$ 59,90. Os produtos estarão disponíveis nos principais varejistas do país e no site oficial da Boca Rosa.