Boca Rosa é acusada de esnobar mãe do novo filho de ex

RÁDIO TUPI (RJ) – A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, recebeu críticas nas redes sociais ao contar como reagiu à notícia de que seu ex-companheiro, Fred Bruno, será pai novamente. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais.



a bianca contando que ficou sabendo do irmão do cris um dia antes dele postar e ofereceu todo apoio fofa pic.twitter.com/I6lWZQac6X

— ray (@itxsray) August 3, 2026

Na gravação, Bianca respondia a um seguidor sobre a reação de Cris, seu filho com Fred, ao saber que teria um irmão. Contudo, a influenciadora focou em sua própria reação ao receber a notícia.

"Não conheço a mãe do bebê, acho que é Indi o nome dela, mas falei para ele: 'Bruno, conta comigo, jamais vou ser aquela ex chata'", disse Bianca em um trecho do vídeo.

O comentário gerou acusações de que ela teria esnobado a mãe do segundo filho de Fred. "Eu até gosto da Bianca, mas ela tá falando mais da gravidez do ex do que o Fred e a mãe da criança", afirmou uma pessoa.

Outro internauta opinou: "Acho que é Indi o nome dela. Mostrando desimportância, mas ligando horrores". Um terceiro usuário escreveu: "Achei meio sonso ela falando o nome da mãe da criança".

Quem é Indi Lunar

Ingrid Lunar, ou Indi, tem 30 anos e é natural do Espírito Santo. Antes de seu relacionamento com Fred, ela trabalhou como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), em Brasília.

Ela permaneceu no cargo por aproximadamente quatro anos. Ao deixar a função, publicou uma mensagem de despedida na qual classificou o período como o fim de um ciclo. Ocasionalmente, Indi ainda compartilha registros feitos na Câmara dos Deputados.

Em suas redes sociais, Indi acumula 25 mil seguidores e publica fotos de viagens, encontros com amigos e momentos em eventos, como camarotes de carnaval e jogos da última Copa do Mundo.

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