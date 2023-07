O que Bianca Andrade, Virgínia Fonseca e Mari Maria têm em comum? As três já fizeram lipoaspiração e foram citadas em um vídeo que circula na internet sobre cirurgia estética. A jovem Marina Lind postou em seu TikTok diversas críticas ao modo como as influenciadoras falam sobre o próprio corpo e até banalizam esse tipo de procedimento.

A engenheira pegou como gancho um vídeo em que a maquiadora Mari Maria diz que “as pessoas descredibilizar que fez lipo” e que a cirurgia foi muito importante para ela. Deixando claro que não é uma crítica direta ao que a influenciadora disse, Marina começa explicando que muitas pessoas não levam a sério por conta de casos passados.

“A descredibilização da lipoaspiração surgiu na verdade porque as blogueiras continuam vendendo essa ideia de que o corpo dela é perfeito desse jeito porque elas comem comidinhas da terra, gummy hair, Desinchá e treinam duas vezes por semana, sendo que o público já está careca de saber que o que elas fizeram foi treinar duas vezes na semana, comer "direito" – na verdade, entrar em déficit calórico –, e meter a faca e fazer uma lipo enxertando a bunda e falar que foi treino”, começa.

Mari Maria, Bianca Andrade e Virgínia Fonseca já falaram abertamente sobre lipoaspiração e frequentemente exibem o corpo nas redes sociais Reprodução / Instagram

Ela ainda diz que muitas blogueiras não falam sobre a cirurgia plástica porque incentivam a compra de produtos que prometem resultados milagrosos, mas que não têm eficácia. “Elas não te falam que o resultado delas não é por nada disso, porque não funciona, e sim porque elas deitaram em uma mesa de cirurgia”, desabafou.

Marina ainda chamou atenção para o fato de que o corpo moldado pela lipo não corresponde com a realidade de uma pessoa que treina com alta intensidade. “A Virginia é muito bonita, tem um corpo escultural. Mas quem tem aquela barriga não tem o braço da Virgínia, tem um braço completamente definido, ombro desenvolvido, costas, peitoral, perna… Não tá fechando a conta. Não é abdominal que deixou a Virginia daquele jeito”, argumenta.

A jovem ainda aponta a questão do acesso, já que as blogueiras vão em bons profissionais e, muitas vezes, conseguem até parcerias para fazer os procedimentos. “Aí vem a pessoa que nem a gente, meros mortais, num hospital até que bom, com um cirurgião que a gente não conhece, se submete a uma cirurgia dessa, dá uma m**** e você faz o quê? Processar ela infelizmente não vai tá podendo”, questiona.

Outro ponto levantado é que quando a blogueira esconde que fez a lipoaspiração, muitos seguidores que se inspiram nelas acabam tendo problemas de autoestima. “Você vai para a academia, treina todos os dias, faz uma dieta maluca e você nunca fica igual a Virginia. E aí você fala: ‘o problema sou eu’, sendo que o problema nunca vai ser você, afirma.