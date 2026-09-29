Boca Rosa “diz sim” ao Inter em campanha sobre finanças
Protagonizada por Bianca Andrade, a Boca Rosa, e assinada pela agência Talent, a ação usa códigos do universo amoroso para tratar da concentração da vida financeira em um único ecossistema, tema que ganha peso em um país onde cada pessoa mantém, em média, seis contas abertas
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Relacionamentos envolvem escolhas, compromissos, confiança e planos para o futuro. A partir da provocação sobre o que aconteceria se essa mesma lógica fosse transferida para o dinheiro, o Inter apresentou a campanha “Relacionamento Financeiro”, criada pela agência Talent. A ação parte da mensagem “Inteligente é ter um relacionamento sério com as suas finanças” para tratar de um hábito disseminado entre os brasileiros: distribuir a rotina financeira entre diferentes instituições e aplicativos. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, protagoniza as peças.
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O comportamento tem respaldo em dados de mercado. Levantamento do estudo de Experiência Digital, conduzido pela idwall em parceria com a consultoria Cadarn, indica que cada brasileiro mantém, em média, seis contas ativas, ante 3,5 em 2020. O mesmo material aponta que quase 90% da população possui algum vínculo com instituições financeiras e que o país ultrapassou 1,2 bilhão de contas abertas, cenário que ajuda a explicar a disputa por espaço no bolso e na tela do consumidor.
Diante dessa fragmentação, a proposta apresentada pela companhia é a de reunir as necessidades financeiras em um só aplicativo. Segundo o Inter, quanto mais serviços o cliente utiliza no Super App, mais benefícios acumula ao longo da jornada. Além da conta digital, a plataforma oferece investimentos, soluções de crédito e um ambiente de compras com cashback e pontos, que podem ser convertidos em outras vantagens dentro do próprio ecossistema. A integração entre esses produtos, informa a instituição, ajuda o usuário a organizar a vida financeira e a acompanhar os próprios planos com mais clareza.
“No Inter, quanto mais nosso cliente utiliza nosso Super App financeiro, mais possibilidades ele encontra e mais ele ganha, criando uma relação cada vez mais vantajosa para as suas próprias finanças. A campanha traduz exatamente essa simplificação de rotina: quando as pessoas têm toda a vida financeira concentrada em um mesmo ecossistema, elas conseguem utilizar melhor todos os serviços e produtos, mas também aproveitar os benefícios que surgem a partir dessa relação”, explica Andrea Nocciolini, diretora de Branding do Inter.
Do território amoroso ao cotidiano financeiro
A construção criativa recorre ao imaginário das relações afetivas para tornar o assunto mais reconhecível. No filme principal da campanha, o wearable, dispositivo vestível que permite realizar pagamentos por aproximação, transporta para a rotina financeira situações e códigos habitualmente associados ao namoro, sustentando a pergunta central sobre o que significa levar a sério também a relação com o próprio dinheiro.
“Partimos de uma verdade muito presente na vida dos brasileiros: a tendência de dividir a rotina financeira entre diferentes bancos e plataformas em busca de benefícios específicos. Ao olhar para esse comportamento, encontramos um paralelo divertido com os relacionamentos contemporâneos. A campanha nasce dessa provocação e usa um território universal, o dos relacionamentos, para transformar um tema financeiro em uma conversa divertida, próxima do cliente e culturalmente relevante”, descreve Nina Lucato, diretora-executiva de Criação da Talent.
Criadores no centro da distribuição
A estratégia de comunicação, desenhada pela Talent e operacionalizada pela BR Media, concentra parte relevante do esforço em criadores de conteúdo e influenciadores, que assumem papel central na construção da narrativa nas redes sociais. A escolha busca uma comunicação mais imersiva, apoiada em linguagem nativa de cada plataforma e no entretenimento, de modo a aproximar a mensagem das conversas que já circulam nesses ambientes.
A intenção declarada é ampliar o conceito de relacionamento sério a partir de vozes com conexão legítima com suas comunidades, apresentando perspectivas distintas sobre escolhas, rotina e vida a dois.
Comunicadora social, empresária e fundadora da Boca Rosa Company, Bianca Andrade ocupa o papel de protagonista da ação. Ela brinca com códigos do universo amoroso para estabelecer um vínculo direto com a ideia de relacionamento financeiro, mostrando como diferentes produtos e serviços do ecossistema se conectam ao longo da jornada do cliente, das compras ao recebimento de pontos Loop, que podem se transformar em cashback, dólar, investimentos e outros benefícios.
Em depoimento divulgado pela marca, a empresária associa parceria, confiança e planejamento de longo prazo tanto às relações afetivas quanto à organização do dinheiro. Ela afirma que clareza sobre as próprias finanças é determinante para gerar oportunidades e viabilizar projetos, e que faz sentido concentrar a relação em um único lugar quando o parceiro financeiro acompanha diferentes momentos da vida. Para ela, a campanha transforma um assunto relevante em uma conversa leve.
Com “Relacionamento Financeiro”, a instituição procura ampliar o debate sobre a concentração da vida financeira a partir de um território cotidiano e de fácil identificação. Ao aproximar entretenimento, cultura popular e serviços financeiros, a marca apresenta o argumento de que reunir diferentes necessidades em um mesmo ambiente digital tende a gerar mais possibilidades e benefícios para quem usa a plataforma. A campanha está no ar em televisão, plataformas digitais e redes sociais.
Sobre o Inter
Segundo a companhia, o Inter foi a primeira instituição financeira a operar de forma totalmente digital no Brasil, em 2015, movimento seguido pelo lançamento de um marketplace integrado ao aplicativo, em 2019, e de uma rede social financeira, em 2025. A empresa informa que opera hoje como um Super App financeiro global, com mais de 45 milhões de clientes e um ecossistema que reúne conta digital, investimentos, crédito, seguros, compras, remessas internacionais e programa de pontos. Ainda de acordo com dados divulgados pela instituição, o índice de eficiência está em 42%, a carteira de crédito soma R$ 55,4 bilhões, o patrimônio líquido chega a R$ 10,6 bilhões e os ativos totais alcançam R$ 100 bilhões.
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