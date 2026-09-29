Boca Rosa “diz sim” ao Inter em campanha sobre finanças

Relacionamentos envolvem escolhas, compromissos, confiança e planos para o futuro. A partir da provocação sobre o que aconteceria se essa mesma lógica fosse transferida para o dinheiro, o Inter apresentou a campanha “Relacionamento Financeiro”, criada pela agência Talent. A ação parte da mensagem “Inteligente é ter um relacionamento sério com as suas finanças” para tratar de um hábito disseminado entre os brasileiros: distribuir a rotina financeira entre diferentes instituições e aplicativos. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, protagoniza as peças.

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O comportamento tem respaldo em dados de mercado. Levantamento do estudo de Experiência Digital, conduzido pela idwall em parceria com a consultoria Cadarn, indica que cada brasileiro mantém, em média, seis contas ativas, ante 3,5 em 2020. O mesmo material aponta que quase 90% da população possui algum vínculo com instituições financeiras e que o país ultrapassou 1,2 bilhão de contas abertas, cenário que ajuda a explicar a disputa por espaço no bolso e na tela do consumidor.

Diante dessa fragmentação, a proposta apresentada pela companhia é a de reunir as necessidades financeiras em um só aplicativo. Segundo o Inter, quanto mais serviços o cliente utiliza no Super App, mais benefícios acumula ao longo da jornada. Além da conta digital, a plataforma oferece investimentos, soluções de crédito e um ambiente de compras com cashback e pontos, que podem ser convertidos em outras vantagens dentro do próprio ecossistema. A integração entre esses produtos, informa a instituição, ajuda o usuário a organizar a vida financeira e a acompanhar os próprios planos com mais clareza.

“No Inter, quanto mais nosso cliente utiliza nosso Super App financeiro, mais possibilidades ele encontra e mais ele ganha, criando uma relação cada vez mais vantajosa para as suas próprias finanças. A campanha traduz exatamente essa simplificação de rotina: quando as pessoas têm toda a vida financeira concentrada em um mesmo ecossistema, elas conseguem utilizar melhor todos os serviços e produtos, mas também aproveitar os benefícios que surgem a partir dessa relação”, explica Andrea Nocciolini, diretora de Branding do Inter.

Do território amoroso ao cotidiano financeiro

A construção criativa recorre ao imaginário das relações afetivas para tornar o assunto mais reconhecível. No filme principal da campanha, o wearable, dispositivo vestível que permite realizar pagamentos por aproximação, transporta para a rotina financeira situações e códigos habitualmente associados ao namoro, sustentando a pergunta central sobre o que significa levar a sério também a relação com o próprio dinheiro.

“Partimos de uma verdade muito presente na vida dos brasileiros: a tendência de dividir a rotina financeira entre diferentes bancos e plataformas em busca de benefícios específicos. Ao olhar para esse comportamento, encontramos um paralelo divertido com os relacionamentos contemporâneos. A campanha nasce dessa provocação e usa um território universal, o dos relacionamentos, para transformar um tema financeiro em uma conversa divertida, próxima do cliente e culturalmente relevante”, descreve Nina Lucato, diretora-executiva de Criação da Talent.

Criadores no centro da distribuição

A estratégia de comunicação, desenhada pela Talent e operacionalizada pela BR Media, concentra parte relevante do esforço em criadores de conteúdo e influenciadores, que assumem papel central na construção da narrativa nas redes sociais. A escolha busca uma comunicação mais imersiva, apoiada em linguagem nativa de cada plataforma e no entretenimento, de modo a aproximar a mensagem das conversas que já circulam nesses ambientes.

A intenção declarada é ampliar o conceito de relacionamento sério a partir de vozes com conexão legítima com suas comunidades, apresentando perspectivas distintas sobre escolhas, rotina e vida a dois.

Comunicadora social, empresária e fundadora da Boca Rosa Company, Bianca Andrade ocupa o papel de protagonista da ação. Ela brinca com códigos do universo amoroso para estabelecer um vínculo direto com a ideia de relacionamento financeiro, mostrando como diferentes produtos e serviços do ecossistema se conectam ao longo da jornada do cliente, das compras ao recebimento de pontos Loop, que podem se transformar em cashback, dólar, investimentos e outros benefícios.

Em depoimento divulgado pela marca, a empresária associa parceria, confiança e planejamento de longo prazo tanto às relações afetivas quanto à organização do dinheiro. Ela afirma que clareza sobre as próprias finanças é determinante para gerar oportunidades e viabilizar projetos, e que faz sentido concentrar a relação em um único lugar quando o parceiro financeiro acompanha diferentes momentos da vida. Para ela, a campanha transforma um assunto relevante em uma conversa leve.

Com “Relacionamento Financeiro”, a instituição procura ampliar o debate sobre a concentração da vida financeira a partir de um território cotidiano e de fácil identificação. Ao aproximar entretenimento, cultura popular e serviços financeiros, a marca apresenta o argumento de que reunir diferentes necessidades em um mesmo ambiente digital tende a gerar mais possibilidades e benefícios para quem usa a plataforma. A campanha está no ar em televisão, plataformas digitais e redes sociais.

Sobre o Inter

Segundo a companhia, o Inter foi a primeira instituição financeira a operar de forma totalmente digital no Brasil, em 2015, movimento seguido pelo lançamento de um marketplace integrado ao aplicativo, em 2019, e de uma rede social financeira, em 2025. A empresa informa que opera hoje como um Super App financeiro global, com mais de 45 milhões de clientes e um ecossistema que reúne conta digital, investimentos, crédito, seguros, compras, remessas internacionais e programa de pontos. Ainda de acordo com dados divulgados pela instituição, o índice de eficiência está em 42%, a carteira de crédito soma R$ 55,4 bilhões, o patrimônio líquido chega a R$ 10,6 bilhões e os ativos totais alcançam R$ 100 bilhões.

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