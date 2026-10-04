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CRISTIANO MACHADO

Engavetamento entre três veículos em avenida de BH deixa feridos

Acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h30 no sentido Bairro Tupi; uma das vítimas foi socorrida pelo Samu e PM atua na ocorrência

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 15:37 - atualizado em 04/10/2026 15:38

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Uma equipe do Samu atendeu uma vítima no local
Uma das vítimas foi socorrida pelo Samu crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um engavetamento entre três veículos de passeio deixou cinco pessoas feridas na Avenida Cristiano Machado, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (4/10).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h30 no sentido do Bairro Tupi, depois da Estação São Gabriel.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e apontou que três pessoas precisaram ser socorridas com escoriações pelo corpo. Dentre as vítimas, uma mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dois homens recusaram atendimento.

Segundo informações preliminares dos bombeiros, houve um princípio de confusão entre os envolvidos no acidente devido aos ânimos exaltados.

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Os bombeiros aplicaram serragem em uma mancha de óleo na avenida, para evitar o risco de derrapagem, mas a ocorrência ficou sob responsabilidade da PM.

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