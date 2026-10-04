Engavetamento entre três veículos em avenida de BH deixa feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um engavetamento entre três veículos de passeio deixou cinco pessoas feridas na Avenida Cristiano Machado, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (4/10).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h30 no sentido do Bairro Tupi, depois da Estação São Gabriel.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e apontou que três pessoas precisaram ser socorridas com escoriações pelo corpo. Dentre as vítimas, uma mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dois homens recusaram atendimento.

Segundo informações preliminares dos bombeiros, houve um princípio de confusão entre os envolvidos no acidente devido aos ânimos exaltados.

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Os bombeiros aplicaram serragem em uma mancha de óleo na avenida, para evitar o risco de derrapagem, mas a ocorrência ficou sob responsabilidade da PM.