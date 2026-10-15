Mecânico recomenda híbridos japoneses recarregáveis, mas faz uma ressalva: complexidade técnica e custos de manutenção entram na conta antes de escolher o carro

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A variedade de motorizações e o encarecimento dos automóveis tornam a compra de um carro novo desafiadora. Diante desse cenário, Javier Sendín, premiado como melhor mecânico da Espanha em 2023. O profissional salmantino afirmou que optaria por um híbrido plug-in (PHEV), preferencialmente de fabricação japonesa.

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Ao ser questionado sobre o veículo que compraria, Sendín explicou: "sinceramente, hoje em dia não me apetece comprar nenhum carro novo. Mas, se tivesse de fazê-lo, sem dúvida optaria por um híbrido plug-in, e preferivelmente japonês". O especialista enfatiza que essa arquitetura combina o motor térmico ao elétrico, permitindo rodar na cidade com tração totalmente elétrica, sem emissões de CO2 e com baixo custo, mantendo o motor a combustão para viagens longas.

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O formato conta com o selo CERO, oferecendo facilidades em áreas com tráfego restrito, além de vantagens fiscais e de estacionamento. Sendín avalia que a compra depende da realidade de cada motorista, já que a circulação em determinadas cidades exige selos ambientais, situação que força a busca por modelos novos.

Custos e complexidade da manutenção

O especialista alerta para os valores elevados de conservação dos veículos modernos. Conforme o mecânico, componentes de reposição atingem patamares altos:

telas multimídia custam entre 9.000 e 10.000 euros;

faróis matriciais atingem o valor de 2.500 euros a unidade.

Por causa dessas cifras, uma colisão frontal simples envolvendo airbags e dois faróis pode gerar declaração de perda total. Sendín reconhece avanços em conforto, segurança e facilidade de condução pelos assistentes modernos, ressaltando que essa tecnologia cobra seu preço na confiabilidade e nas faturas de oficina.

Autonomia e indicação de uso

A tecnologia PHEV entrega benefícios na autonomia combinada, superando 1.000 quilômetros em determinados casos. Nos trajetos do dia a dia, modelos atuais conseguem rodar mais de 90 quilômetros em modo 100% elétrico, funcionando como automóveis puramente elétricos antes de acionarem a gasolina para trajetos longos.

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