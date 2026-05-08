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Por Aléxia Diniz

Se você já pesquisou carro elétrico ou híbrido, provavelmente se deparou com um monte de siglas: EV, HEV, PHEV… e saiu mais confuso do que entrou.

A verdade é que a diferença entre eles não é só técnica. Ela impacta diretamente no seu bolso, seja no combustível, na manutenção e até no valor de compra.

E aqui vai o ponto mais importante: não existe o “melhor carro”. Existe o que faz mais sentido para o seu uso.

Qual a diferença entre EV, HEV e PHEV?

A diferença entre esses carros está em como eles usam energia para rodar.

O EV é 100% elétrico. Ele não usa gasolina, só bateria.

O HEV é híbrido tradicional, mistura motor elétrico com combustível.

O PHEV é híbrido plug-in, que você pode carregar na tomada.

Na prática, isso muda o custo por km, autonomia, rotina de uso e economia no dia a dia.

O que é um carro EV (elétrico)?

Os carros EV (elétricos) funcionam apenas com energia elétrica, sem uso de gasolina ou etanol. A recarga pode ser feita em casa, por meio de um carregador instalado na garagem, ou em eletropostos públicos. Ou seja, isso costuma reduzir bastante o custo por quilômetro rodado em comparação aos carros a combustão, principalmente para quem roda muito no dia a dia.

Outro ponto que pesa no bolso é a manutenção. Como o carro elétrico possui menos peças mecânicas e não precisa de itens como troca de óleo, filtros e velas, os gastos de manutenção tendem a ser menores ao longo do tempo. Dependendo do modelo e do uso, estudos apontam que essa economia pode variar bastante em relação aos carros tradicionais.

Vale a pena ter um carro elétrico?

Depende do seu perfil de uso. Se você roda mais na cidade, tem onde carregar e não faz viagens longas com frequência, o elétrico tende a ser o mais econômico no dia a dia. O problema é o preço inicial. Ele ainda é mais alto, então a economia vem com o tempo, não na compra.

O que é um carro HEV (híbrido comum)?

O HEV é o híbrido que não precisa de tomada. Ele usa gasolina e energia elétrica ao mesmo tempo. A bateria é recarregada pelo próprio carro, principalmente nas frenagens.

Na prática, ele consome menos combustível que um carro comum, mas não elimina totalmente o gasto com gasolina, usando o velho e bom português, seria um carro que ao invés de fazer 13km por litro, iria reduzir o consumo de gasolina podendo chegar até 40km por litro. Ou seja, seu gasto com combustível iria para um terço do que é hoje.

Qual a vantagem do carro HEV?

A principal vantagem é a simplicidade. Você não precisa mudar sua rotina. É só abastecer normalmente e dirigir. Além disso, ele costuma ser mais eficiente na cidade, onde o motor elétrico entra mais em ação.

O que é um carro PHEV (híbrido plug-in)?

O carro PHEV (híbrido plug-in) combina um motor elétrico com um motor a combustão, mas com uma diferença importante: ele pode ser carregado na tomada. Isso permite rodar até 70 quilômetros usando apenas energia elétrica no dia a dia, sem gastar gasolina, o que faz bastante sentido para quem percorre distâncias menores e consegue recarregar o carro toda noite em casa.

A grande vantagem é justamente unir economia e segurança. Na rotina urbana, muita gente consegue usar praticamente só o modo elétrico. Já em viagens mais longas, ou em trajetos para regiões com pouca infraestrutura de recarga, o motor a combustão funciona como um “plano B”, evitando a preocupação de ficar sem bateria no meio do caminho.

PHEV ou HEV: qual é melhor?

Depende muito da rotina do motorista. O PHEV normalmente custa mais caro porque tem uma bateria maior e consegue rodar vários quilômetros apenas no modo elétrico. Para quem anda pouco no dia a dia e consegue carregar o carro na tomada toda noite, ele pode gerar uma economia bem maior de combustível.

Mas existe um detalhe importante: muita gente compra um PHEV e acaba não carregando a bateria com frequência. Nesses casos, o carro funciona quase como um HEV tradicional, usando mais o motor a combustão e recarregando parcialmente a bateria apenas nas frenagens. O problema é que, sem usar a recarga na tomada, o motorista acaba carregando o peso e o custo extra de um PHEV sem aproveitar a principal vantagem dele.

Quanto custa um carregador de um carro elétrico?

O carregador de carro elétrico residencial (wallbox) costuma custar entre R$3 mil e R$8 mil, com instalação que pode levar o total para até R$10 mil, dependendo da rede elétrica da casa. Em alguns casos, é preciso reforçar a fiação ou ajustar o disjuntor, o que encarece um pouco. Também existe o carregador portátil, que já vem com o carro e pode ser usado na tomada comum, mais lento, mas útil como quebra-galho.

No caso dos carros 100% elétricos (EV), o carregador é praticamente essencial para o dia a dia, já que o ideal é carregar à noite e usar durante o dia. Já no híbrido plug-in (PHEV), ele não é obrigatório, mas muda totalmente a conta: sem carregar, você roda como um carro comum; carregando, aproveita o modo elétrico e reduz bastante o custo.

Qual é mais econômico: EV, HEV, PHEV ou carro a combustão?

Para entender de verdade, não adianta só falar “consome menos”. Tem que colocar na ponta do lápis quanto custa rodar. Vamos considerar um cenário comum: gasolina a R$6,00 por litro e uso urbano:

Tabela mostra comparação dos carros elétricos e à combustão, considerando gasolina a R,00 por litro e uso urbano. Reprodução Educando Seu Bolso

Se você não quer mudar sua rotina e só quer um carro mais econômico, o HEV costuma ser o caminho mais simples. Ele funciona como um carro normal, só que gastando menos combustível no dia a dia.

Agora, se o seu objetivo é ter o menor custo possível por quilômetro rodado, o EV tende a ser o mais vantajoso. Mas isso depende de você ter acesso fácil a carregamento.

O PHEV entra como uma opção intermediária, mas só faz sentido se você carregar realmente com frequência. Muita gente compra PHEV achando que vai economizar… e simplesmente não carrega.

Quanto custa rodar 40 km por dia com cada tipo de carro?

Tabela mostra quanto custa rodar 40km por dia com um carro elétrico. Reprodução Educando Seu Bolso

Rodando apenas 40 km por dia, a diferença de gasto já começa a aparecer bastante ao longo do ano. Um carro a combustão pode passar de R$8 mil anuais só em combustível. Já um elétrico ou um PHEV usado corretamente (com recarga frequente na tomada) pode reduzir esse custo para algo próximo de R$2,5 mil por ano.

Mas essa economia vem junto de um investimento inicial maior. Em geral, carros híbridos e elétricos ainda custam mais caro do que modelos equivalentes a combustão. E aqui vale um detalhe importante: estamos falando de modelos médios e SUVs mais comparáveis entre si, porque existem carros a combustão muito mais caros, dependendo da categoria.

Faixa média de preços no Brasil:

Combustão: R$ 70 mil a R$ 250 mil+

HEV (híbrido tradicional): R$ 130 mil a R$ 250 mil

PHEV (híbrido plug-in): R$ 180 mil a R$ 400 mil

EV (100% elétrico): R$ 120 mil a R$ 500 mil+

Ou seja: a economia no abastecimento existe, mas ela não faz milagre sozinha. Em muitos casos, o motorista vai gastar menos no dia a dia, mas precisará avaliar se a diferença de preço na compra compensa para sua rotina. No caso do PHEV, isso fica ainda mais evidente: ele só entrega a economia prometida quando a bateria é carregada com frequência. Sem isso, o consumo tende a ficar muito parecido com o de um HEV tradicional.

Carro híbrido ou elétrico paga IPVA?

Depende do estado onde o veículo está registrado. No Brasil, não existe uma regra única nacional para IPVA de carros elétricos e híbridos. Cada estado define sua própria política. Isso significa que o mesmo carro pode ter isenção total em um lugar e pagar IPVA normal em outro.

Quais estados dão desconto ou isenção de IPVA?

Alguns estados incentivam veículos eletrificados com benefícios fiscais.

Por exemplo, estados como São Paulo dão desconto parcial para híbridos, enquanto outros, como Paraná e Maranhão, já adotaram isenção total para veículos elétricos.

Já no estado de Minas Gerais, a regra é mais limitada, sendo que a isenção é somente para carro produzido dentro do próprio estado. Ou seja, é apenas para carros produzidos pela Stellantis/Fiat em Betim.

Qual a desvantagem de cada tipo de carro (EV, HEV e PHEV)?

Escolher entre elétrico, híbrido ou híbrido plug-in não é só sobre economia. Cada tipo tem limitações que impactam diretamente o uso no dia a dia, e o bolso no longo prazo.

O erro mais comum é olhar só o consumo e ignorar essas desvantagens. Na prática, elas podem anular boa parte da economia prometida.

Por isso, antes de decidir, vale entender o “lado B” de cada tecnologia.

Desvantagens de um carro elétrico (EV)

O carro elétrico costuma ter o menor custo por quilômetro rodado, mas ainda exige uma estrutura que nem todo motorista tem. Quem mora em apartamento, por exemplo, pode enfrentar dificuldade para instalar carregador ou depender exclusivamente de eletropostos públicos. Além disso, mesmo os carregadores rápidos ainda exigem mais tempo do que um abastecimento tradicional, o que muda bastante a dinâmica em viagens longas.

Outro ponto importante é o preço inicial mais alto. Em muitos casos, a versão elétrica de um modelo pode custar de 20% a 50% mais do que versões equivalentes a combustão. E existe também uma preocupação maior com a desvalorização. Como a tecnologia evolui rápido e novos modelos chegam com baterias melhores e mais autonomia, alguns elétricos podem perder valor de mercado mais rapidamente do que carros tradicionais, principalmente nos primeiros anos.

Desvantagens do carro híbrido (HEV): simples, mas com economia limitada

O híbrido comum resolve o problema da infraestrutura. Você não precisa carregar e pode usar normalmente, como qualquer carro a combustão.

O problema é que a economia não é tão grande quanto parece. Ele reduz o consumo, mas continua dependente da gasolina, e do preço dela.

Além disso, o custo de manutenção pode ser mais alto no longo prazo. Você tem dois sistemas no mesmo carro: motor elétrico e motor a combustão.

Desvantagens do carro híbrido plug-in (PHEV): promessa de economia que depende de você

O PHEV parece a solução perfeita porque junta motor elétrico e combustão, mas existe uma condição importante: ele só entrega a economia prometida se for carregado com frequência na tomada. Na prática, isso significa ter uma garagem com ponto de recarga, conseguir instalar carregador em casa ou ter acesso relativamente fácil a eletropostos no dia a dia.

Se o motorista não cria o hábito de carregar a bateria, o carro acaba funcionando quase como um híbrido comum, mas carregando mais peso e um sistema mais caro. Ou seja: você paga mais caro pelo carro e não aproveita a principal vantagem dele, que é rodar boa parte do tempo usando eletricidade.

Outro ponto é que o PHEV reúne um pouco da complexidade dos dois mundos. Ele ainda possui motor a combustão, com itens de manutenção tradicionais, mas também depende de bateria, sistema elétrico e estrutura de recarga. Por isso, antes de comprar, vale pensar menos na “promessa” do carro e mais na sua rotina real de uso.

Conclusão: economia não vem da tecnologia, vem do uso

A economia depende menos da tecnologia e mais da rotina de quem dirige.

Quem roda bastante na cidade, tem garagem e consegue carregar o carro toda noite tende a aproveitar melhor um EV. Já quem quer economia no dia a dia, mas faz viagens longas e não quer depender de eletropostos, pode se adaptar melhor a um PHEV, usando o motor a combustão como plano B.

Para quem mora em apartamento sem estrutura de recarga ou simplesmente não quer mudar hábitos, o HEV costuma ser a opção mais prática. Já quem roda pouco e quer gastar menos na compra inicial talvez ainda encontre mais sentido em um carro a combustão.

Também vale fazer a conta do investimento inicial. Imagine um carro a combustão de R$120 mil e um elétrico parecido de R$180 mil. Mesmo economizando cerca de R$6 mil por ano em combustível, seriam aproximadamente 10 anos para recuperar essa diferença só no abastecimento.

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Ou seja, o carro mais econômico não é necessariamente o mais moderno. É o que combina com sua rotina e com o tempo que você pretende ficar com ele.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.