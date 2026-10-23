Camerata Caipira leva espetáculo sobre fauna do Cerrado a escolas de Pirenópolis

Música, brincadeiras e educação ambiental se encontram no espetáculo cênico-musical infantil "É o Bicho!", da Camerata Caipira, que será apresentado em duas instituições da rede pública de educação infantil de Pirenópolis. A programação prevê duas sessões no Complexo Municipal de Educação, no dia 27 de outubro, e outras duas na Creche Criança Cidadã, em 9 de novembro, sempre às 8h e às 14h. Gratuitas e exclusivas para estudantes das instituições participantes, as apresentações devem alcançar aproximadamente 600 crianças de dois a seis anos. A montagem nasceu da pesquisa musical do grupo sobre os animais do Cerrado, que deu origem à coletânea "Cadê o Bicho que Tava Aqui?", lançada em 2019. O trabalho ganhou outras canções e videoclipes animados até chegar ao formato cênico-musical, com direção de Andréa Jabor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Camerata Caipira é formada por Edson Arcanjo (violão), Isabella Rovo (voz), Nelson Latif (violão de sete cordas e cavaquinho), Sandro Alves (percussão) e Victor Batista (voz e viola caipira). Nascidos em diferentes cidades brasileiras, os integrantes desenvolvem uma sonoridade que combina cordas, vozes e percussão em arranjos contemporâneos ligados à cultura popular. "A proposta do espetáculo nasceu de um trabalho musical dedicado aos animais do Cerrado. Percebemos que, apesar de muitas pessoas viverem nesse bioma, ainda existe pouco material infantil voltado à fauna da nossa região. Queremos contribuir para mudar esse cenário, apresentando essa riqueza às crianças de uma maneira lúdica, musical e divertida", explica Isabella Rovo, cantora, educadora e produtora cultural da Camerata Caipira.

Música e brincadeiras para descobrir o Cerrado

Em "É o Bicho!", os animais se tornam personagens por meio de fantoches, máscaras, bonecos e bichos de pelúcia. Entre as cenas estão um sapo representado por fantoche, um tucano com máscara e uma coreografia de samba-rock associada ao lobo-guará. Uma anta de pelúcia também circula pela plateia, permitindo que as crianças interajam com o personagem.

A música é o fio condutor da apresentação. Maracatu, frevo, coco, rap e samba de roda estão entre as referências do repertório, formado por canções autorais. Palmas, trava-línguas, movimentos e brincadeiras com a plateia convidam os pequenos a participar. "Além de conhecer os animais, as crianças fazem um passeio pelos ritmos da música brasileira. A música permite trabalhar a curiosidade, a percepção sonora e o movimento, ao mesmo tempo em que apresenta a diversidade cultural do país. É uma experiência artística que também abre espaço para conversar sobre o cuidado com a natureza", afirma a artista.

Adaptação e acessibilidade

Embora a montagem tenha sido concebida principalmente para crianças de quatro a seis anos, as sessões na Creche Criança Cidadã serão adaptadas para atender também aos pequenos a partir dos dois anos. O projeto prevê interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), disponibilização de fones abafadores de ruído para crianças com sensibilidade auditiva, incluindo crianças autistas, e acompanhamento de um profissional de acolhimento para auxiliar quem precisar de atenção específica durante a atividade. "É importante pensar a experiência para as crianças que vão participar, considerando suas idades e suas diferentes necessidades. Por isso, a adaptação da montagem e os recursos de acessibilidade fazem parte desse cuidado. Queremos que elas tenham a oportunidade de vivenciar a música e o teatro de uma maneira acolhedora, respeitosa e significativa", ressalta Isabella.

Circulação nas escolas

As apresentações integram um projeto contemplado pelo Edital de Infância e Juventude na Cultura - PNAB 2026, da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, na Categoria A - Apresentações Culturais para a Primeira Infância - Experiências.

Isabella Rovo explica que o financiamento público permite ampliar a circulação do espetáculo e levar o trabalho diretamente às instituições de ensino. "Quando as políticas públicas apoiam projetos culturais, elas ajudam a tornar possíveis a criação e a circulação de trabalhos autorais. Neste caso, conseguimos levar uma experiência artística para dentro das instituições de ensino e proporcionar às crianças um contato com a música, o teatro e a riqueza da fauna do Cerrado. É uma oportunidade de contribuir para a formação de público e despertar, desde cedo, o interesse pela cultura e pela preservação ambiental", conclui a artista.

Serviço

Espetáculo: "É o Bicho!", da Camerata Caipira | Apresentações gratuitas em escolas públicas de Pirenópolis (GO)

Público: estudantes das instituições participantes, de dois a seis anos

Entrada: gratuita, com apresentações exclusivas para os estudantes; não haverá acesso para a comunidade em geral.

Agenda

Complexo Municipal de Educação

Data: 27 de outubro de 2026, terça-feira

Horários: 8h e 14h

Endereço: Rua 1, esquina com Rua A, bairro São Francisco, Pirenópolis (GO).

Creche Criança Cidadã

Data: 9 de novembro de 2026, segunda-feira

Horários: 8h e 14h

Endereço: Rua Araújo, quadra 11, lote 05, Residencial Estrela Dalva I, Pirenópolis (GO).

Realização: Camerata Caipira

Apoio: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2026 - Secretaria de Estado da Cultura de Goiás

Edital: Edital de Infância e Juventude na Cultura - PNAB 2026, Categoria A - Apresentações Culturais para a Primeira Infância - Experiências.

Sobre a Camerata Caipira

Com trabalho autoral ligado à cultura popular e à valorização dos bens naturais, a Camerata Caipira lançou seu primeiro álbum, homônimo, em 2014, com repertório que percorre diferentes tradições musicais brasileiras. Em 2019, lançou "Cadê o Bicho que Tava Aqui?", dedicado à fauna do Cerrado e ao público infantil. A pesquisa também deu origem a videoclipes e animações.

Site: www.cameratacaipira.com.

CANAIS DO GRUPO

Instagram: @cameratacaipira

Facebook: @cameratacaipiraoficial

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

YouTube: www.youtube.com/@CamerataCaipira