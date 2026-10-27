Andersen Consulting estabelece parceria com a JKIT

A Andersen Consulting amplia suas capacidades de transformação digital e de negócios por meio de um acordo de colaboração com a John Keells IT (JKIT), provedora de soluções tecnológicas sediada no Sri Lanka.

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A JKIT oferece serviços de consultoria em tecnologia e transformação digital para organizações de diversos setores, incluindo aviação, serviços financeiros, saúde, manufatura, varejo e telecomunicações. A atuação da empresa abrange aplicações corporativas, transformação em nuvem, cibersegurança, dados e análise, inteligência artificial e automação inteligente. Por meio de parcerias estratégicas com os principais fornecedores de tecnologia — como SAP, Microsoft, Salesforce, Databricks e AWS —, a JKIT auxilia organizações a modernizar sua infraestrutura tecnológica, otimizar operações, fortalecer a tomada de decisão e impulsionar o crescimento dos negócios.

“Atualmente, as organizações buscam acelerar sua transformação digital e em IA, necessitando de formas práticas de converter inovação em valor de negócio mensurável”, afirmou o Dr. Ramesh Shanmuganathan, CEO da John Keells IT. “Nossa equipe dedica-se a ajudar os clientes a construir um núcleo digital resiliente, aproveitar dados e IA, e criar plataformas conectadas que aprimoram a experiência do cliente e o desempenho do negócio. Com esta colaboração com a Andersen Consulting, ampliamos e aprofundamos nossas capacidades e nosso alcance global, permitindo que a John Keells IT ofereça serviços integrados de ponta a ponta, gerando maior valor para nossos clientes, nossos colaboradores e demais partes interessadas.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A JKIT traz um profundo conhecimento técnico e uma sólida compreensão de como a tecnologia pode atender a necessidades de negócios complexas. Esta colaboração fortalece nossa capacidade de entregar soluções integradas que conectam a estratégia de negócios à execução tecnológica. As competências da JKIT complementam nossa plataforma de consultoria em expansão e elevam o valor que podemos oferecer aos clientes em todo o mundo.”

A Andersen Consulting é uma prática de consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de padrão internacional, além de expertise nas áreas tributária, jurídica, de avaliação, mobilidade global e assessoria, por meio de uma plataforma global que conta com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades, por intermédio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita que disponibiliza soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027472996/pt/

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