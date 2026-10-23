LEITOR DIZ QUE GALO LEVOU A FÍSICA QUÂNTICA PARA O CAMPO

“Existe uma linha de pesquisa na física quântica chamada 'retrocausalidade', que investiga se certos fenômenos quânticos poderiam ser compreendidos admitindo que condições futuras também participem da determinação dos resultados presentes. Simplificando, o futuro determinaria o presente de certos fenômenos quânticos. Pois bem, o Clube Atlético Mineiro, o meu (o nosso) Galo, na vexatória partida em que perdeu do City Torque, inaugurou a 'retrocausalidade quântica no futebol', pois o previsível 'pipocar' na futura decisão da Copa Sul-Americana, na Colômbia, contra o Boca Juniors, já começou a se manifestar na partida horrorosa, no Uruguai, com atuações horrorosas, especialmente do imprevisível Lyanco, que carrega um permanente potencial de colocar tudo a perder na ponta das suas chuteiras. Enfim, que o técnico Barba, o 'professor Pardal da física quântica', que também carrega um potencial de colocar tudo a perder nas suas pirracentas e desastradas experiências, anule a 'retrocausalidade quântica derrotista' e adote o 'determinismo clássico vitorioso da física newtoniana', através do qual, dadas as condições iniciais e as leis físicas imutáveis ('o feijão com arroz do mundo físico'), a evolução futura fica determinada, ou seja, o Galo ser campeão das copas que disputa em 2026. Feijão com arroz no prato, Galo, e cante alto e forte para a massa ouvir!”

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Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru – SP