Suor físico X suor emocional: entenda as diferenças

A transpiração é uma resposta natural do organismo a diferentes estímulos, como o aumento da temperatura corporal e situações de tensão emocional. Embora tenham gatilhos distintos, o suor físico e o emocional desempenham funções específicas no corpo. Compreender essas diferenças ajuda a entender como a transpiração ocorre e quais fatores influenciam sua intensidade e a percepção de odor.

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Antitranspirantes, como o Rexona 72 horas, ajudam a controlar o suor e o odor, independentemente do que desencadeia a transpiração. Embora o resultado seja deixar o corpo molhado, o suor físico e o emocional são desencadeados por mecanismos diferentes.

Suor emocional - Não depende do calor ou de movimentos físicos, por isso também é conhecido como “suor frio”. Ele está ligado à ativação do sistema nervoso em momentos de tensão, ansiedade e emoção. Diante de situações que despertam ansiedade, medo ou nervosismo, a liberação de adrenalina pode provocar transpiração repentina, como parte da resposta de alerta do organismo, que o prepara para reagir a situações que exigem atenção.

O suor emocional também faz parte da rotina de muitas mulheres, manifestando-se em situações do cotidiano que provocam pressão, insegurança e estresse. Compartilhar essas reações ajudam a dar visibilidade a esses suores para que nenhuma mulher precise enfrentar esses desafios sozinha.

Suor físico - Quando praticamos atividade física ou estamos em ambientes quentes, a temperatura corporal aumenta. Nesses momentos, o organismo produz suor para resfriar a pele. A transpiração ajuda a dissipar o calor, mantendo a temperatura do corpo dentro de limites seguros. Se não tivéssemos esse mecanismo de regulação, o organismo poderia sofrer um superaquecimento, comprometendo seu funcionamento e aumentando o risco de problemas como a exaustão pelo calor.

“Enquanto o suor físico é produzido principalmente pelas glândulas écrinas, espalhadas por quase toda a pele e responsáveis por ajudar a regular a temperatura corporal, o suor emocional está ligado à resposta do sistema nervoso a situações de tensão e emoção. Nesses momentos, além das écrinas, as glândulas apócrinas também podem ser ativadas. Essa resposta prepara o organismo para reagir a situações que exigem atenção e rapidez”, explica a Dra. Renata Bussuan, endocrinologista e coordenadora da pós-graduação em endocrinologia da Afya.

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A forma de aplicação dos antitranspirantes da linha Rexona também pode contribuir para a eficácia do produto: o ideal é aplicá-lo sobre a pele limpa e bem seca. A aplicação do aerosol deve ser feita com jatos curtos e contínuos, de aproximadamente dois segundos em cada axila. Antes do uso, a embalagem deve ser agitada para promover a mistura dos componentes.