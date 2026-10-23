Leilão da sede da Dataprev será realizado em 30 de outubro

A sede da Dataprev, Edifício Waldir Pires, localizada na Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro, será leiloada em 30 de outubro de 2026, às 11h, com lance inicial de R$ 138,78 milhões. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Helcio Kronberg, na modalidade de leilão público, instrumento licitatório previsto na Lei nº?13.303/2016, que garante publicidade, transparência e competitividade na alienação de bens de empresas estatais.

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O edifício possui 22.782,93?m² de área construída, distribuída em 20 pavimentos, sobre um terreno de aproximadamente 2.354?m². Construído na década de 1980, conta com cinco elevadores, sistema de climatização, instalações de combate a incêndio, controle de acesso, 132 vagas de garagem, além de ambientes administrativos, salas multiuso, refeitório e áreas de apoio.

Situado em Botafogo, o imóvel beneficia?se de infraestrutura urbana consolidada, ampla oferta de serviços e comércio e fácil acesso ao Centro e às demais regiões da capital, fatores que atraem investidores institucionais, fundos imobiliários e empresas que buscam instalações corporativas de grande porte.

O pagamento poderá ser efetuado em duas etapas: 5% do valor do lance vencedor como sinal, acrescido da comissão do leiloeiro, e os 95% restantes na assinatura da escritura pública de compra e venda. A escritura deverá ser outorgada em até 90 dias, período em que a Dataprev providenciará a desocupação do prédio, transferindo suas atividades para outro endereço.

Segundo o leiloeiro Helcio Kronberg, a operação oferece ao mercado imobiliário uma oportunidade relevante, ao possibilitar a aquisição de um ativo de grande dimensão em região estratégica do Rio de Janeiro, com condições de transparência e igualdade de tratamento para todos os interessados.

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Para participar, os interessados devem consultar o edital, analisar a documentação imobiliária e atender aos requisitos de cadastro e habilitação previstos no certame.