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FAMÍLIA

Dar ao filho o mesmo nome de um dos pais é só uma homenagem? A escolha pode envolver expectativas familiares, mas não funciona como um roteiro para a vida da criança

Tradição familiar querida por muitos pode carregar expectativas; veja quando essa bela homenagem se torna um desafio emocional para os pequenos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/10/2026 15:10

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Dar ao filho o mesmo nome de um dos pais é só uma homenagem? A escolha pode envolver expectativas familiares, mas não funciona como um roteiro para a vida da criança
A herança do nome paterno pode influenciar a identidade e as expectativas na relação familiar crédito: Luis Quintero de Pexels

Colocar em um filho o mesmo nome do pai ou da mãe representa um costume comum em muitas famílias e culturas. A decisão surge como uma homenagem, uma forma de manter vivo o nome ou uma simples preferência. A psicologia investigou o que acontece quando essa identidade herdada chega acompanhada por expectativas sobre como a criança deve ser.

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Especialistas explicam que compartilhar o nome com um familiar não é algo necessariamente negativo. Estudos sobre filhos homônimos identificaram motivos variados para a escolha, incluindo a transmissão familiar e a identificação entre gerações.

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O que revelam os estudos sobre nomes herdados

Uma dessas pesquisas avaliou 648 crianças de 322 famílias norte-americanas. Os pesquisadores observaram que a definição do nome de um parente seguiu padrões relacionados a:

  • sexo da criança;

  • ordem de nascimento;

  • tradições próprias de cada lar.

Outro trabalho, publicado em 2021, avaliou a ligação entre carregar o nome do pai e o investimento parental. Esse investimento envolve o tempo, a atenção e os recursos dedicados pelos pais a cada filho. Os autores encontraram associações entre ser homônimo e aspectos dessa dedicação, com variações conforme o sexo e a ordem de nascimento.

Pai com boné segurando filho pequeno, ambos apontando para cima, com mar e montanhas
A relação entre pais e filhos, com a escolha de nomes homônimos, pode carregar um caminho de expectativasMütecevvil de corelens

Os dados apontam que o nome pode carregar implicações sociais no núcleo familiar. Especialistas destacam que as conclusões não autorizam afirmar que os pais projetam os próprios desejos ao escolher essa alternativa.

Pressão e impacto psicológico

A dificuldade pode surgir quando a homenagem deixa de ser um tributo e passa a atuar como um modelo que a criança precisa reproduzir. Uma pesquisa identificou uma relação dinâmica entre as aspirações educacionais dos pais e o autoconceito acadêmico dos filhos durante a adolescência, aspecto referente à imagem que os jovens possuem das próprias capacidades.

Especialistas reforçam que ter o nome paterno não determina que o filho se sinta obrigado a seguir os mesmos passos. O impacto depende de fatores posteriores:

Nessas condições, o nome assume um peso psicológico superior ao inicial. Diante de sinais de mal-estar ou pressão no jovem, especialistas indicam consultar um profissional de saúde mental.


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