Tio de Boulos morre atropelado em discussão no trânsito

Morreu na manhã desta terça-feira (6/10), em São Paulo, o cirurgião-dentista Carlos Boulos, de 80 anos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL-SP). Ele estava internado em estado grave desde o último sábado (3/10), quando foi atropelado durante uma briga de trânsito ocorrida na movimentada Avenida 23 de Maio, na região central da capital paulista.

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A confirmação do óbito foi feita pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou a ocorrência de morte encefálica, uma condição médica que representa a perda total e irreversível das funções cerebrais. O motorista responsável pelo crime fugiu do local após o ato. O caso é investigado como homicídio doloso, quando se assume a intenção de matar.

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Uma briga de trânsito com desfecho trágico

O incidente que vitimou Carlos Boulos começou com uma simples colisão entre veículos na noite de sábado. Conforme apurado pela polícia com base em depoimentos de testemunhas, o acidente inicial deu origem a uma forte discussão entre os dois motoristas envolvidos, que pararam seus carros na própria avenida para resolver o impasse.

No decorrer do desentendimento, Carlos Boulos, que estava ao volante de uma caminhonete, desceu do veículo para dialogar com o outro condutor. Nesse exato momento, o motorista do segundo carro acelerou de forma abrupta e intencional, atingindo Boulos e causando-lhe ferimentos gravíssimos.

Investigação

O caso foi inicialmente registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio. Com a evolução para um quadro fatal, a investigação foi transferida para o 5º Distrito Policial (Aclimação) e a natureza do crime foi oficialmente alterada para homicídio doloso.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que as equipes de investigação estão empenhadas em concluir o inquérito policial com a maior celeridade possível.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata