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ELEIÇÕES 2026

Galeria de fotos: Lula conduz multidão em BH segurando Bandeira do Brasil

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  • Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira.
    Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira. Foto: @leandrones/Reprodução
  • Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira
    Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira Foto: @leandrones/Reprodução
  • Em um carro, ele saiu da Praça Rio Branco, em frente à Praça da Estação e foi até a Praça Raul Soares
    Em um carro, ele saiu da Praça Rio Branco, em frente à Praça da Estação e foi até a Praça Raul Soares Foto: @leandrones/Reprodução
  • Na primeira etapa da eleição em Belo Horizonte, Lula alcançou 41,39% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL obteve 48,30% da preferência dos eleitores locais
    Na primeira etapa da eleição em Belo Horizonte, Lula alcançou 41,39% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL obteve 48,30% da preferência dos eleitores locais Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10)
    O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10)
    O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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