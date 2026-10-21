ELEIÇÕES 2026
Galeria de fotos: Lula conduz multidão em BH segurando Bandeira do Brasil
-
Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira. Foto: @leandrones/Reprodução
-
Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira Foto: @leandrones/Reprodução
-
Em um carro, ele saiu da Praça Rio Branco, em frente à Praça da Estação e foi até a Praça Raul Soares Foto: @leandrones/Reprodução
-
Na primeira etapa da eleição em Belo Horizonte, Lula alcançou 41,39% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL obteve 48,30% da preferência dos eleitores locais Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
-
-
O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
-
O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press