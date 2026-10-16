Nevo de Ota pode ser tratado com laser, explica biomédico

Uma mancha azulada, acinzentada ou amarronzada que marca um lado do rosto, alcança as pálpebras e, em alguns casos, chega a alterar a coloração do branco dos olhos. Embora muitas vezes seja confundida com uma simples marca de nascença, essa pigmentação pode indicar uma condição conhecida como Nevo de Ota, também chamada de melanocitose oculodérmica. Apesar de benigna, ela apresenta características específicas. Segundo uma revisão clínica publicada na biblioteca do Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos (NCBI), a condição é mais frequente em pessoas de ascendência asiática e africana, e acomete cerca de cinco mulheres para cada homem.

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De acordo com Giancarlo Pincelli, biomédico esteta, especialista em lasers de alta potência e fundador da Hell Tattoo, a falta de informação sobre o diagnóstico ainda afasta muita gente do tratamento. “Grande parte dos pacientes que chegam à clínica não sabia que a mancha tinha um nome. Muitos ouviram desde a infância que era uma marca de nascença sem solução e conviveram com essa ideia por décadas. Quando explicamos que se trata de melanina concentrada em camadas mais profundas da pele, e que esse pigmento pode ser trabalhado com laser, a percepção sobre o problema muda”, afirma.

Como a mancha se forma

A coloração característica resulta de melanócitos, células produtoras de melanina, que permanecem retidos na derme durante a formação do embrião, em vez de migrarem para a superfície da pele. A pigmentação acompanha o trajeto dos ramos oftálmico e maxilar do nervo trigêmeo e, por isso, aparece na testa, na têmpora, ao redor dos olhos, na bochecha e no nariz.

Na maior parte dos casos, a mancha ocupa apenas um lado do rosto, embora existam registros bilaterais. Pode estar presente ao nascimento ou surgir na puberdade e na gestação, por influência hormonal, e tende a escurecer com o tempo, sem desaparecer de forma espontânea. Pincelli observa que esse comportamento ajuda a diferenciá-la de outras alterações faciais, como o melasma, que tem origem e tratamento distintos.

Um aspecto pouco conhecido é o envolvimento ocular. O pigmento pode atingir a esclera, a conjuntiva e outras estruturas do olho, e a revisão do NCBI aponta risco de 10,3% de glaucoma e de um caso de melanoma a cada 400 pacientes, o que leva a literatura a recomendar consulta anual com oftalmologista. “Quando a mancha chega perto dos olhos ou atinge a parte branca do olho, o cuidado precisa ser maior. A avaliação inicial considera extensão, profundidade e localização do pigmento, e o paciente é orientado a manter o acompanhamento oftalmológico. O laser atua na pele, e a proteção da região ocular entra no planejamento desde a primeira consulta”, diz o biomédico.

O que o laser faz com o pigmento

A mesma revisão cita peelings químicos, dermoabrasão, eletrocauterização e crioterapia entre as alternativas estéticas, mas indica o laser pulsado do tipo Q-switched como tratamento de escolha. A tecnologia emite disparos de curtíssima duração, absorvidos de modo seletivo pela melanina presente na derme, o que permite fragmentar o pigmento sem destruir a pele ao redor.

“O laser libera energia muito alta em frações de segundo, e essa energia é captada pela melanina que está na derme. O pigmento se quebra em partículas menores, que o próprio organismo vai eliminando entre uma sessão e outra. Por isso o clareamento é progressivo e respeita o tempo de resposta de cada pele”, detalha Pincelli.

O número de sessões varia conforme a profundidade, a área e a resposta individual. Uma série de casos com dez pacientes negros de fototipos V e VI, tratados com laser Q-switched de 1.064 nanômetros, registrou média de 4,7 sessões, com intervalos de dois a dez meses, e classificou o método como seguro e eficaz nesse grupo. O dado interessa a um país com grande diversidade de tons de pele, como o Brasil.

Estratégia definida caso a caso

A Hell Tattoo surgiu em 2005, em Franco da Rocha (SP), como estúdio de tatuagem e, após 16 anos, migrou para o modelo de clínica estética dedicada a tratamentos a laser. A empresa informa ter estado entre as primeiras clínicas do país a estruturar atendimento para o Nevo de Ota e mantém unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia e São Luís. O protocolo da clínica parte da avaliação individual antes da primeira aplicação.

“Não existe protocolo pronto para Nevo de Ota. Cada caso exige leitura da cor, da profundidade e da área atingida, e é a partir dessa avaliação que definimos o comprimento de onda, a energia e o intervalo entre as sessões. A experiência com diferentes tecnologias a laser permite ajustar o plano conforme a pele responde, sem fixar um número de sessões antes de conhecer o paciente”, pontua Pincelli.

Efeito que vai além da pele

Por ocupar áreas visíveis do rosto, a mancha está entre as primeiras características notadas em um encontro. Pincelli relata que muitos pacientes chegam à clínica após anos de comentários, perguntas constrangedoras e situações de preconceito, e que a mudança na pigmentação reflete também na forma como se relacionam com a própria imagem.

“O que mais me motiva nesses casos é perceber que, muitas vezes, estamos falando de pessoas que passaram anos acreditando que não existia uma solução para aquela pigmentação. Quando avaliamos cada caso e conseguimos alcançar uma redução significativa, o resultado vai muito além da pele. É emocionante acompanhar a retomada da autoestima e perceber como uma possibilidade que antes parecia distante pode transformar a relação de alguém com a própria imagem”, declara o fundador da Hell Tattoo.

Como se trata de uma condição benigna, a decisão de tratar é estética e cabe ao paciente, depois de avaliação profissional que esclareça o tipo de mancha, as chances de clareamento e os cuidados envolvidos. O acompanhamento com oftalmologista segue indicado mesmo após o fim das sessões, sobretudo quando há pigmento na região dos olhos.

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Para mais informações, basta acessar: https://helltattoo.com.br/