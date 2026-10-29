Previsão do tempo em BH: quinta-feira (29/10) terá calor e pancadas de chuva

Nesta quinta-feira (29/10), os termômetros em Belo Horizonte apontam uma mudança significativa nas condições meteorológicas ao longo do dia, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Moradores da capital mineira que enfrentaram temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã devem se preparar para uma tarde quente, seguida de instabilidade atmosférica.

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Os índices nos termômetros sobem de forma gradativa até atingirem a máxima prevista de 28 °C durante a tarde. Em seguida, a aproximação de áreas de instabilidade favorece o aumento da nebulosidade, trazendo pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas em pontos isolados da cidade.

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Alerta para tempestades pontuais

A umidade relativa do ar atinge níveis próximos de 45% nas horas mais quentes do dia. Esse percentual exige cuidados habituais com a hidratação, especialmente antes do início das instabilidades que costumam refrescar o ambiente de forma rápida.

A possibilidade de raios em áreas urbanas requer atenção redobrada de pedestres e motoristas. Em episódios de temporal repentino, a recomendação envolve evitar áreas arborizadas, não se abrigar debaixo de árvores e evitar locais abertos durante a incidência de descargas elétricas.

Variação térmica pelas regiões da capital

A madrugada desta quinta-feira (29) registrou marcas distintas conforme a altitude e a densidade de cada zona da capital. A menor temperatura em todo o município foi aferida na Regional Oeste, onde os aparelhos de medição marcaram 15,1 °C por volta das 3h, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte.

No Barreiro, a madrugada também registrou marcas baixas, com índice de 16,2 °C consolidado às 4h10. Pouco depois, a Regional Centro-Sul anotou 15,9 °C às 4h50, mantendo a média fresca observada na área central.

As medições registradas nas primeiras horas desta quinta-feira nas estações meteorológicas da cidade apontaram:

Oeste: 15,1 °C às 3h

Centro-Sul: 15,9 °C às 4h50

Barreiro: 16,2 °C às 4h10

Pampulha: 17,4 °C às 5h (sensação térmica de 17,9 °C)

Venda Nova: 17,6 °C às 5h10 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas que utilizam vias com histórico de alagamento precisam redobrar a cautela diante da formação de nuvens carregadas. A visibilidade nas pistas tende a cair com rapidez nas imediações de córregos canalizados quando ocorrem descargas elétricas e precipitações localizadas.