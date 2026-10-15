IE Business School Transforma a Jornada de Transformação do ABB Bank em um Estudo de Caso

BAKU, Azerbaijão, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A jornada de transformação do ABB Bank tornou-se o tema de um estudo de caso na IE Business School, uma das principais escolas de negócios do mundo.

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O estudo de caso, desenvolvido pelo professor Antonio Zabaleta Moreno da IE Business School, é intitulado "A Próxima Fronteira do ABB Bank: Escolha do Escopo e do Caminho do Crescimento". O estudo apresenta a bem-sucedida transformação estratégica e digital do Banco nos últimos anos, a implementação de um modelo operacional ágil no ABB Bank, sua modernização tecnológica e as prioridades de desenvolvimento orientadas por IA como um caso de negócios do mundo real para os alunos.

O estudo também abrange a trajetória do ABB Bank, desde as circunstâncias desafiadoras que enfrentou em 2016 até uma nova fase de desenvolvimento alcançada por meio da transformação, além das metas estratégicas do Banco para 2026–2028.

Ao desenvolver o caso, o Professor Antonio Zabaleta Moreno mencionou vários indicadores concretos que demonstram o sucesso da transformação do ABB Bank. Um desses indicadores é o aumento de 16 vezes do número de usuários do aplicativo móvel do Banco em um período de cinco anos. O número de usuários do aplicativo móvel do ABB aumentou de aproximadamente 171 mil em 2020 para 2,6 milhões em 2025. A avaliação do aplicativo subiu de 1,2 para 4,9, enquanto o Net Promoter Score (NPS) do ABB Bank para os canais digitais aumentou de 48 para 77.

O Banco também implementou com sucesso sua transformação Agile. Hoje, o ABB Bank opera 14 domínios e mais de 80 equipes Agile. Como resultado da adoção de métodos de trabalho ágeis, o tempo necessário para desenvolver e lançar um novo produto foi reduzido de 243 dias para 59 dias.

Mais de 1.113 pessoas se formaram na ABB Tech Academy, criada pelo Banco em 2019, e 83% dos formandos conseguiram emprego.

O estudo de caso analisa a adoção mais ampla das soluções de inteligência artificial, a expansão dos recursos digitais, a entrada em novos mercados e o desenvolvimento de serviços integrados ao dia a dia dos clientes como um parceiro de estilo de vida entre as principais prioridades para a próxima fase de crescimento do ABB Bank.

Abbas Ibrahimov, Presidente do Conselho da Administração do ABB Bank, disse: "Para nós, a transformação do ABB Bank não se trata apenas de renovar tecnologias e processos, mas também de transformar a forma como pensamos, trabalhamos e atendemos nossos clientes. O fato de a nossa experiência estar sendo estudada como um caso em uma instituição acadêmica tão respeitada quanto a IE Business School demonstra que a experiência positiva que adquirimos também está gerando interesse na comunidade empresarial internacional."

O Professor Antonio Zabaleta Moreno disse: "O desenvolvimento deste estudo de caso foi uma experiência realmente gratificante, e sou profundamente grato pela fantástica colaboração com a liderança do ABB Bank. O ABB Bank é uma instituição incrível que passou por uma evolução notável para se tornar um pioneiro digital inovador. Estou muito contente com o resultado final deste projeto e mal posso esperar para que os alunos explorem as escolhas estratégicas que estão moldando o futuro deste banco ambicioso e pioneiro em IA."

A conquista do ABB Bank também é significativa em um contexto mais amplo, pois reflete o crescente interesse acadêmico internacional na transformação digital e organizacional que está ocorrendo em todo o setor bancário do Azerbaijão.

O estudo de caso está disponível aqui.

Mais informações sobre os produtos e serviços modernos, úteis e universais do ABB Bank estão disponíveis nas agências e escritórios do Banco, no site oficial do ABB Bank, na Central de Atendimento 937 e nos canais oficiais de mídia social do Banco.

Contato com a Mídia:

Yedgar Jafarov

Secretário de Imprensa

Yedgar.jafarov@abb-bank.az

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f840cd1-b3b5-4bf8-9a80-e40ac4b909af

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001278086)