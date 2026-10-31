Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homem

Marília Mendonça conheceu Maiara e Maraisa em um spa, para onde as irmãs foram enviadas por Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e acabaram apresentadas à cantora. A amizade deu origem a uma parceria profissional. Em 2018, a dupla participou do álbum “Agora É Que São Elas 2”, de Marília, e, mais tarde, as três lançaram o projeto “As Patroas”. O álbum “Patroas”, de 2020, concorreu ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2021. Foto: Divulgação