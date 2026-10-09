Tecnotree nomeada Visionária no inaugural Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Marketing e Vendas habilitadas por IA para Provedores de Serviços de Comunicação

A Tecnotree, líder global de serviços e plataforma digital para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje que a Gartner a posicionou como Visionária no inédito Magic Quadrant para Soluções de Marketing e Vendas habilitadas por IA para Provedores de Serviços de Comunicação.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261009712070/pt/

Tecnotree Named a Visionary in the Inaugural 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions

Uma nova categoria para um novo modelo operacional. Os provedores de serviços de comunicação estão lutando em mercados saturados, aumentando os custos de aquisição e acelerando a rotatividade. Eles estão respondendo com automação impulsionada por IA em todo o ciclo de receitas, desde segmentação e campanhas até gestão de leads, CPQ (configuração, precificação e cotação) e renovações, cada vez mais executada por agentes autônomos. Na nossa opinião, a criação desse Magic Quadrant pela Gartner confirma que houve uma mudança de piloto para prioridade da diretoria.

De acordo com a Gartner, os Visionários "entendem para onde o mercado está indo ou têm a visão para mudar as regras do mercado, mas ainda não executam bem comparativamente ou o fazem de forma inconsistente".

Uma única arquitetura de IA governada, do insight à receita. A posição da Tecnotree é construída com base em duas plataformas. A Sensa Fabric é seu mecanismo de IA: uma plataforma de baixo código com uma camada de controle embutida que governa e audita cada modelo de IA que um operador executa, com opção de modelo completo e controle total. A Tecnotree Moments é sua plataforma de valor do cliente, tornando essa inteligência em receita, personalizando e ativando ofertas em tempo real. Seus recursos de mais alta classificação são campanhas de marketing com IA, campanhas multicanais com agentes e microssegmentação com agentes.

Nossos pontos fortes:-

Padrões abertos. Selo Diamond do TM Forum, 59 APIs abertas certificadas e 17 APIs GSMA CAMARA, proporcionando às operadoras liberdade arquitetônica sem dependência de fornecedor.

Selo Diamond do TM Forum, 59 APIs abertas certificadas e 17 APIs GSMA CAMARA, proporcionando às operadoras liberdade arquitetônica sem dependência de fornecedor. Precificação flexível. Um modelo comercial modular baseado no consumo que amplia o investimento em IA com valor concretizado.

Um modelo comercial modular baseado no consumo que amplia o investimento em IA com valor concretizado. Retenção em ciclo fechado. A Sensa Fabric identifica risco de rotatividade, e a Moments gera automaticamente ofertas personalizadas e scripts de resposta, agindo antes que o cliente vá embora.

A Sensa Fabric identifica risco de rotatividade, e a Moments gera automaticamente ofertas personalizadas e scripts de resposta, agindo antes que o cliente vá embora. Confiança embutida. A explicabilidade do Certifai, os rastros de auditoria de modelos e a verificação dos resultados da IA proporcionam decisões precisas e rastreáveis.

Uma única arquitetura para receitas corporativa e de consumo. A Tecnotree está levando o mesmo modelo agêntico governando às vendas empresariais, com agentes de IA para autoria de pipeline e resposta RFO/RFP, integrado com OSS/BSS em tempo real e faturamento. À medida que os modelos de linguagem específicos a áreas e sistemas de vários agentes amadurecem nos próximos dois anos, as operadoras precisarão de uma camada de controle para executá-los em larga escala. A Sensa Fabric é essa camada de controle.

"Pelo nosso entendimento, a Gartner, ao o criar este Magic Quadrant, confirma o que os nossos clientes já sabem: a IA em marketing e vendas tornou-se uma infraestrutura fundamental de geração de receita para as operadoras", afirmou Prianca Ravichander, diretora de marketing e diretora comercial da Tecnotree. "As operadoras que se destacarão nesta década serão aquelas que possuírem sua própria IA, em vez de apenas alugá-la. Isso significa uma IA aberta, governada e de eficácia comprovada. A Sensa Fabric dá aos provedores de serviços de comunicação o controle de cada modelo que utilizam, nossas APIs abertas garantem a liberdade e evolução, e a Momentus transforma essa base em crescimento mensurável: campanhas mais assertivas, segmentação precisa e estratégias de retenção que atuam antes de o cliente abandonar o serviço. Acreditamos que sermos reconhecidos como Visionário nesta edição inaugural demonstra que estamos definindo os rumos desse mercado".

Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Magic Quadrant para Soluções de Marketing e Vendas habilitadas por IA para Provedores de Serviços de Comunicação, Pulkit Pandey, Khurram Shahzad, 15 de setembro de 2026

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc., e/ou suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as melhores classificações ou outras designações. As publicações da Gartner refletem as opiniões da organização de pesquisa e análise de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma atuante na área de sistema digital de suporte aos negócios (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/AM e extensibilidade em várias nuvens. A empresa é líder em conformidade com a API aberta do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real. A pilha de BSS digital de código aberto da empresa abrange toda a gama do pedido ao pagamento e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais. A Tecnotree Moments fornece recursos de Fintech e de marketplace B2B2X para os ecossistemas de jogos, saúde, educação, OTT, entre outros. A Tecnotree está listada na Nasdaq Helsinki sob o código TEM1V.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261009712070/pt/

Assessoria de imprensa

Prianca Ravichander, diretora de marketing da Tecnotree

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