Gov.br envia alerta sobre mamografia a mulheres de 50 a 74 anos

Mulheres de 50 a 74 anos começaram a receber mensagens do governo federal com orientações sobre a prevenção do câncer de mama e a realização de mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os avisos informam que não foi encontrado registro do exame nos últimos dois anos e recomendam que as destinatárias procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber orientações e manter o acompanhamento preventivo. A iniciativa ocorre durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a doença.



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Na mensagem, o Ministério da Saúde destaca que a mamografia de rastreamento deve ser realizada a cada dois anos por mulheres nessa faixa etária, mesmo quando não há sintomas ou alterações perceptíveis nas mamas. O texto também orienta que qualquer mudança identificada seja comunicada à equipe de saúde.



Nos casos de mulheres que possuem plano de saúde particular, elas podem ser notificadas assim mesmo, uma vez que os dados não constam no banco do SUS.



"Identificamos que você está na faixa etária de 50 a 74 anos e não encontramos no SUS registro de mamografia realizada em seu nome nos últimos 2 anos", informa o aviso enviado às mulheres. Ao final, a mensagem pergunta se a destinatária deseja continuar recebendo comunicações sobre o tema.



A recomendação acompanha a atualização das diretrizes do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama na rede pública. Antes, a faixa etária prioritária para a realização periódica do exame ia até os 69 anos. Com a mudança, o limite foi ampliado para 74 anos, aumentando o grupo de mulheres contempladas pela orientação de rastreamento de rotina.

Quem deve fazer mamografia?

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca), mulheres de 50 a 74 anos devem realizar a mamografia a cada dois anos, mesmo sem apresentar sinais ou sintomas da doença. O exame permite identificar alterações nas mamas antes que elas se tornem perceptíveis, contribuindo para o diagnóstico precoce.

Para mulheres com mais de 74 anos, a indicação da mamografia de rotina deve ser avaliada individualmente. A decisão considera fatores como as condições gerais de saúde, o histórico clínico e os possíveis benefícios do rastreamento para cada paciente.

A recomendação de periodicidade bienal se refere ao rastreamento de mulheres sem sinais ou sintomas suspeitos. Quem percebe alterações nas mamas, como nódulos, mudanças na pele ou no mamilo e secreções anormais, deve procurar atendimento de saúde para avaliação, sem esperar o próximo exame de rotina.

Como fazer o exame pelo SUS?

Mulheres que estão na faixa etária recomendada podem procurar a UBS de referência para receber orientações e verificar os procedimentos necessários para realizar a mamografia. É indicado levar documento de identificação e Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) ou CPF.

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O acompanhamento também pode ser consultado por meio do aplicativo oficial Meu SUS Digital, que reúne informações e serviços relacionados à saúde pública. A unidade de saúde poderá orientar sobre o encaminhamento e o agendamento do exame, conforme o fluxo de atendimento local.