Cumbucca amplia mapa da gastronomia mineira

O Prêmio Cumbucca de Gastronomia chega em sua quarta edição ampliando sua presença no interior de Minas Gerais. Consolidada em Belo Horizonte desde sua criação em 2023, a premiação levou sua curadoria a diferentes regiões do estado e reúne, neste ano, representantes de 175 cidades e localidades entre os indicados nas categorias dedicadas ao interior e à produção mineira. A votação popular segue aberta até 16 de outubro, pelo site do Cumbucca.

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A expansão acompanha um trabalho contínuo de pesquisa e mapeamento de bares, restaurantes, mercearias, produtores e profissionais ligados à cadeia gastronômica. A lista contempla municípios como Montes Claros, Diamantina, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Uberlândia, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Tiradentes, Ouro Preto, Salinas e São Roque de Minas, entre outros. O movimento também chega ao Guia Cumbucca de Gastronomia, que amplia sua cobertura para novas regiões do estado.



"Minas tem 853 municípios. Quanto mais a gente percorre, maior o estado parece ficar. Chegamos numa cidade pequena atrás de um queijo e encontramos uma feira inteira. Procuramos um restaurante e achamos uma cozinheira que sustenta três gerações com a mesma receita. Perguntamos por uma cachaça e saímos com o telefone de mais quatro produtores. O mapa que trazemos na volta nunca é o mesmo que levamos na ida. É por isso que este trabalho não acaba. E é bom que seja assim", afirma Marcelo Wanderley, criador do Prêmio Cumbucca.



Essa leitura também ajuda a explicar a ampliação das categorias. A edição de 2026 inclui Produtor de Cerveja, Queijo, Cachaça, Café, Vinho, Azeite, Doce e Quitanda, além de Restaurante, Bar e Mercearia do Interior, Beira de Estrada e Confeiteira de Minas Gerais. A diversidade dos indicados evidencia uma cadeia produtiva espalhada por diferentes territórios e com potencial para gerar circulação de público, consumo e negócios.



CAPILARIDADE

Para o mercado publicitário, o movimento amplia o território de comunicação do prêmio e de seus patrocinadores. O Cumbucca deixa de falar apenas com o público gastronômico da capital e passa a conectar marcas a histórias, produtos e destinos de diferentes regiões mineiras. Em uma edição que reúne 55 categorias distribuídas em sete eixos, essa capilaridade transforma a premiação também em plataforma de visibilidade para empresas interessadas em associar suas marcas à gastronomia, à cultura, ao turismo e à economia dos territórios.



"O mapeamento revela uma cadeia que vai além da mesa e conecta produção, turismo, comércio e serviços. Reconhecer é o começo do trabalho, não o fim dele. Aqui o assunto deixa de ser simples memória afetiva e vira economia", afirma Marcelo.



A dinâmica de escolha varia de acordo com cada eixo. Em "Copo Cheio", "Mesa Farta" e "Pequena Gula", votam dez jurados e o público. Em "Todos Votam", participam 30 jurados, além da votação popular. Já "Você Decide", na qual estão concentradas as categorias diretamente relacionadas ao interior e aos produtores mineiros, tem escolha exclusivamente popular. "Escolha da Curadoria" e "Cumbucca de Ouro" são definidas pelos membros do Conselho Cumbucca. A votação é gerida e aferida pela Netexperts, empresa Google Partner.



Criado em 2023 pelo empresário e produtor cultural Marcelo Wanderley, o Prêmio Cumbucca nasceu com a proposta de reconhecer iniciativas, estabelecimentos e profissionais da gastronomia e relacionar o setor ao desenvolvimento econômico dos territórios e ao turismo. A curadoria da edição de 2026 é do jornalista Danilo Viegas, da Abrasel, e a edição do Guia Cumbucca é de Nina Rocha.

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A premiação conta com patrocínio Premium do Senac, integrado ao Sistema Fecomércio MG; patrocínio master da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur; e patrocínio Ouro da Itambé. A edição conta com apoio institucional do Sebrae e do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, além do apoio de Manoel Bernardes, Café 3 Corações, Frente da Gastronomia Mineira (FGM), Abrasel, Matte 40, Panela Mineira, FECITUR, Totall Propriedade Intelectual e Consulte Cozinhas Eficientes, tendo o Novotel como hotel oficial.