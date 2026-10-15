Ex-Cruzeiro brilha e ajuda clube espanhol a quebrar quatro maldições (Jogadores do Sporting de Gijón celebram uma das vitórias que marcaram o fim de sequências negativas sob Nicolás Larcamón)

O técnico Nicolás Larcamón vive um início de temporada marcado pela quebra de marcas negativas no comando do Sporting de Gijón, da Espanha.

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Em apenas nove rodadas, o argentino ajudou a equipe a superar quatro maldições, conforme noticiou o jornal espanhol “La Voz de Asturias” nesta quinta-feira (15/10).

O veículo destacou a evolução do time em cenários historicamente difíceis. A primeira sequência negativa chegou ao fim em 19 de setembro. Na ocasião, o Sporting venceu o FC Andorra por 3 a 1, fora de casa, e encerrou um retrospecto sem vitórias e sem gols como visitante diante do adversário. A equipe também interrompeu uma série de duas derrotas consecutivas em seu estádio.

Outra marca histórica caiu no último domingo (11/10), quando o time de Gijón derrotou o Cádiz por 1 a 0, no estádio Nuevo Mirandilla. O Sporting não vencia o rival fora de casa desde 2008. O gol decisivo foi marcado por Pablo García, aos 42 minutos do segundo tempo.

O resultado teve um ingrediente adicional: Larcamón precisou lidar com oito desfalques, entre eles Juan Otero, Andrés Ferrari e Antonio Casas. Mesmo com as ausências, a equipe conseguiu garantir os três pontos.

O Sporting também conseguiu resultados positivos sem Juan Otero e Nacho Martín, dois jogadores cujas ausências historicamente estavam associadas a dificuldades para o time. Nesta temporada, a equipe venceu os dois jogos em que não contou com o colombiano e também somou duas vitórias sem Martín na convocação.

Por fim, o início de campanha como visitante chamou a atenção. Com nove pontos conquistados em 12 possíveis fora de casa, o Sporting registrou seu melhor começo longe de Gijón desde a temporada 2007/08, quando conseguiu o acesso sob o comando de Manolo Preciado.

Larcamón no Cruzeiro

A passagem de Larcamón no Cruzeiro ocorreu entre janeiro e abril de 2024. Fora sete triunfos, quatro igualdades e três derrotas em 14 compromissos aproveitamento de 59%.

Sob o comando do argentino, a Raposa perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético e caiu ainda na primeira fase da Copa do Brasil.

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