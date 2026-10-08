Buscar a felicidade pode esconder uma armadilha? Filósofo espanhol de 87 anos questiona a promessa feita aos jovens sobre o que deveria ser prioridade na vida
O renomado filósofo espanhol José Antonio Marina Torres reflete sobre o erro de prometer bem-estar sem esforço; veja as lições essenciais sobre inteligência e maturidade
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O filósofo espanhol José Antonio Marina Torres, aos 87 anos, gerou debate público com uma avaliação crítica sobre a sociedade atual. Ele afirmou: "o maior erro foi dizer aos jovens que apenas a felicidade deles importa e que alcançá-la é muito fácil".
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Nascido em Toledo no dia 1 de julho de 1939, ao fim da Guerra Civil Espanhola, Marina é neto do filósofo Juan Marina Muñoz. Ele cursou filosofia na Universidad Complutense de Madrid e despontou como expoente da fenomenologia espanhola.
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Seus estudos concentram o foco no funcionamento da inteligência e nos mecanismos da criatividade artística, científica, tecnológica e econômica. Na juventude, Marina quis se dedicar à dança ao notar a transfiguração do esforço em graça, experiência que transferiu para o saber reflexivo.
Trajetória e método de produção
Marina elaborou obras voltadas a explicar conceitos densos com clareza acessível. Ele mesclou elementos de romances policiais, humor e poesia para apresentar teorias intelectuais que partem da neurologia e chegam à ética.
Entre seus livros mais representativos estão "Teoría de la inteligencia creadora", "La inteligencia fracasada", "La inteligencia ejecutiva", "Ética para náufragos", "Biografía de la humanidad", "Historia universal de las soluciones", "El laberinto sentimental" e "La vacuna contra la insensatez".
O autor acumulou honrarias relevantes no meio editorial. O livro "Elogio y refutación del ingenio" obteve o Premio Anagrama de Ensayo em 1992 e o Premio Nacional de Ensayo em 1993. Ele também recebeu o Premio Juan de Borbón de melhor livro do ano, o Premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela em 2007 e a Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.
Reflexões de José Antonio Marina
O filósofo sintetizou princípios práticos sobre conduta, aprendizado e consciência em pensamentos centrais:
"É preciso aprender a ser livres, e isso se consegue com uma mente cultivada."
"Se a inteligência é a nossa salvação, a estupidez é a nossa grande ameaça. Por isso merece ser investigada, como a aids."
"Inteligência é a capacidade de dirigir bem o comportamento, escolhendo as metas, aproveitando a informação e regulando as emoções."
"Educar alguém é um dos melhores meios de educar a si mesmo. Não se pode ajudar a crescer sem aumentar a própria estatura."
"Aprender a ver e a avaliar o que se tem (o bom e o ruim) é uma regra imprescindível para tomar decisões adequadas."
"Não sentimos emoções para nos instalarmos nelas, mas para agir de uma ou de outra maneira."
"Atividade não é agitação nem movimento, e sim uma energia dirigida a uma meta."
"Reconhecer o erro e aproveitá-lo é uma demonstração que beira a genialidade."
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"Uma pessoa muito inteligente pode usar sua inteligência estupidamente."