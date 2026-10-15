Nike, Adidas ou Puma? Vozinha fecha contrato em meio a possível saída do Colo-Colo (O goleiro Vozinha assina novo contrato com a Adidas no Chile em momento de incerteza no Colo-Colo)

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, assinou um novo contrato fora das quatro linhas em meio a um momento de incerteza no Colo-Colo, do Chile.

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O jogador foi anunciado como embaixador da Adidas no país, ampliando sua presença no mercado chileno mesmo sem conseguir se firmar como titular da equipe.

A parceria foi oficializada pela fabricante alemã de material esportivo nas redes sociais. A marca destacou a trajetória do goleiro, que ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo de 2026, e sua história de perseverança no futebol.

Estamos muito orgulhosos de somar Vozinha ao nosso portfólio de atletas no Chile. Sua história de esforço, perseverança e superação conectou-se com milhares de pessoas, tornando-o uma figura inspiradora dentro e fora de campo, afirmou María Paz Delgado, diretora sênior de ativação de marca da Adidas Chile.

A representante da empresa também destacou a intenção de acompanhar o jogador nesta nova etapa da carreira e ampliar sua influência positiva entre as novas gerações.

Vozinha enfrenta dificuldades para jogar no Colo-Colo

A novidade comercial chega em um período complicado para Vozinha no Colo-Colo. Segundo o portal chileno RedGol, o goleiro foi titular em apenas três dos 12 jogos possíveis pela equipe, cenário que dificulta o cumprimento das condições previstas em seu contrato com o clube.

O vínculo com o time chileno prevê renovação automática caso o jogador dispute pelo menos 50% dos minutos da equipe no período estipulado. Com poucas oportunidades, o atleta está distante de alcançar a meta necessária para garantir a extensão do acordo.

A situação aumenta as dúvidas sobre a continuidade do goleiro no Colo-Colo.

Aos 40 anos, Vozinha chegou ao futebol chileno após se destacar pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, mas ainda não conseguiu transformar a repercussão internacional em uma sequência de atuações pelo clube.

Copa do Mundo mudou a carreira de Vozinha

Vozinha ganhou notoriedade mundial durante o Mundial de 2026, quando foi um dos destaques da seleção de Cabo Verde. As atuações do goleiro ajudaram a equipe africana a conquistar resultados históricos em sua primeira participação na competição.

O desempenho aumentou a visibilidade do jogador e despertou o interesse de clubes e marcas. A contratação pelo Colo-Colo representou uma nova etapa na carreira do goleiro, que também passou a atrair atenção fora dos gramados.

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