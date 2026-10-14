Líder chinesa lança serviço de pagamentos no Chile

A XTransfer, plataforma global líder em pagamentos B2B transfronteiriços para o comércio internacional, anunciou que a XTransfer Chile SpA concluiu seu registro junto à Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgão chileno responsável pela prevenção e detecção de operações relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

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“Este é mais um marco importante na expansão da companhia na América Latina”, afirma Violas Xiao, CEO da XTransfer para Singapura e América Latina. “A XTransfer continuará investindo em mercados regulados e fortalecendo sua infraestrutura de pagamentos para apoiar as PMEs que participam do comércio transfronteiriço.”

O registro fortalece a estrutura local de compliance da XTransfer no Chile e amplia sua capacidade de oferecer soluções de pagamentos internacionais às empresas que atuam no mercado chileno. Especializada no atendimento a PMEs envolvidas no comércio exterior, a companhia busca simplificar recebimentos e pagamentos internacionais e apoiar essas empresas no cumprimento das exigências regulatórias envolvidas nas operações entre diferentes mercados.

O Acordo de Livre Comércio entre China e Chile foi o primeiro desse tipo firmado entre a China e um país da América Latina e entrou em vigor em 2006. O comércio bilateral cresceu de mais de US$ 7 bilhões em 2005 para US$ 66,905 bilhões em 2025, segundo dados da alfândega chinesa. A China permanece como o principal parceiro comercial do Chile há vários anos consecutivos.

Segundo dados da XTransfer, os recebimentos internacionais originados na América Latina cresceram 94% em 2025, na comparação anual. No Chile, o avanço foi de 79% no mesmo período, acompanhando o aprofundamento das relações comerciais entre os dois países.

Gargalo dos pagamentos de exportação

Apesar do crescimento do comércio, muitos exportadores ainda enfrentam um problema recorrente: “é fácil exportar, mas difícil receber”. Compradores latino-americanos frequentemente preferem pagar em moedas locais, enquanto os exportadores nem sempre dispõem de canais adequados para receber esses recursos.

Além disso, a liquidação em dólar pode acrescentar custos cambiais e tarifas internacionais. Além disso, etapas posteriores ao pagamento — como conversão, liquidação e repatriação dos recursos — podem retardar o fluxo de caixa e afetar o cumprimento dos pedidos. Por isso, as empresas precisam de uma infraestrutura capaz de cobrir toda a cadeia de pagamento, recebimento, liquidação e repatriação.

Para enfrentar esse problema, a XTransfer utiliza sua rede global de recebimentos locais e parcerias com instituições financeiras licenciadas para oferecer a empresas elegíveis contas em moeda local em mercados importantes da América Latina, incluindo Chile, Brasil, México, Colômbia, Argentina e Peru. A estrutura contempla moedas como peso chileno, real brasileiro e peso mexicano.

Os compradores podem realizar pagamentos a partir de contas bancárias locais, utilizando os sistemas de compensação domésticos, enquanto os exportadores podem converter os recursos e liquidá-los em renminbi (RMB) por meio da XTransfer. Com isso, é possível acelerar o retorno dos recursos e melhorar a gestão do caixa.

Presença crescente na América Latina

Neste ano, a XTransfer inaugurou escritórios no Brasil, em São Paulo, e no México, na Cidade do México, ampliando sua presença local em dois dos principais mercados da América Latina.

A empresa também mantém parcerias com provedores locais de pagamentos, como EBANX e dLocal, para conectar sua rede internacional a métodos utilizados na região, incluindo o Pix, no Brasil.

Sobre a XTransfer

A XTransfer é a maior plataforma mundial de pagamentos B2B transfronteiriços voltados ao comércio internacional, com mais de US$ 60 bilhões em volume total de pagamentos em 2025, segundo a China Insights Consultancy (CIC). Fundada em 2017, foi uma das primeiras plataformas dedicadas especificamente a pagamentos B2B transfronteiriços e atende atualmente mais de 1 milhão de PMEs registradas em todo o mundo.

A companhia conecta instituições financeiras de primeira linha diretamente às PMEs, oferecendo a empresas de todos os portes acesso a uma infraestrutura de pagamentos segura, integrada e compatível com exigências regulatórias — estrutura antes disponível principalmente para grandes multinacionais. Em março de 2026, a empresa já oferecia serviços de pagamento em mais de 200 países e regiões por meio de parcerias com instituições financeiras.

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A XTransfer possui as licenças exigidas em mercados importantes, incluindo China continental, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos, Singapura, Países Baixos, Austrália e Canadá.