Espro é bicampeão em lembrança no recrutamento de jovens

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria “Plataforma de contratação de jovem aprendiz, estagiário e trainee” do Top of Mind de RH. O reconhecimento foi anunciado na noite de 21 de outubro, durante a cerimônia da 29ª edição, promovida pelo Grupo TopRH no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Definida por votos de profissionais de Recursos Humanos, a premiação destaca as marcas mais lembradas por quem atua na gestão de pessoas no país.

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A nova vitória reforça a presença do Espro entre as referências em soluções de RH para as empresas. Com 47 anos de atuação, a organização já encaminhou mais de 725 mil adolescentes e jovens à primeira experiência qualificada de emprego. Sua atuação reúne capacitação de adolescentes e jovens antes do primeiro emprego, banco de talentos, seleção e formação teórica em programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz), integração a programas de estágio, encaminhamento a vagas de entrada e atuação direta junto a gestores nas empresas parceiras.

“O bicampeonato tem um significado especial porque vem da lembrança dos profissionais de RH, que conhecem de perto os desafios da contratação e do desenvolvimento de jovens talentos. Ele reconhece a confiança construída com as empresas e reforça o papel fundamental das organizações do Terceiro Setor como aliadas estratégicas do setor privado”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Para Roberta Mira, responsável por Comunicação e Marketing no Espro, a conquista reflete a construção de vínculos duradouros com os diferentes públicos da organização. “Uma marca lembrada de forma consistente se constrói na experiência cotidiana com empresas, jovens e parceiros. Estar novamente no topo reflete o nosso compromisso contínuo em sermos sempre mais do que os nossos stakeholders imaginam”, destaca.

Além de vencer novamente em sua categoria, o Espro figurou no “Top 5 do Setor”, grupo das cinco empresas mais votadas entre todas as categorias da premiação, ao lado de Alelo, Ticket, TotalPass e Wellhub. Na categoria de plataforma para contratação de aprendizes, estagiários e trainees, os outros finalistas foram Across.jobs, CIEE, Companhia de Estágios e Instituto Proa.

Inteligência de mercado e melhoria contínua

Com capacidade de atendimento unificado em todo o território nacional, o Espro mantém parceria com mais de 2,6 mil empresas. Para monitorar a qualidade e os impactos de suas iniciativas, além de aprimorar continuamente suas atividades, a instituição realiza pesquisas recorrentes com seus diferentes públicos, utilizando os resultados para orientar estratégias e aperfeiçoar seus programas.

Entre os levantamentos estão a Pesquisa de Satisfação Empresas e a Pesquisa de Satisfação Jovem, que avaliam a experiência de parceiros e participantes. Na edição de 2025 do levantamento com empresas, 85% declararam satisfação com o conhecimento técnico dos consultores do Espro para atender às solicitações, e 81% avaliaram positivamente o perfil dos jovens encaminhados para as vagas disponíveis.

A percepção positiva também aparece entre os jovens. Na Pesquisa de Satisfação Jovem de 2024, 90% dos participantes declararam satisfação com o desenvolvimento proporcionado pelas empresas parceiras, enquanto 85% avaliaram positivamente os instrutores do Espro.

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O ciclo de acompanhamento é complementado pela Pesquisa de Empregabilidade Jovem, que analisa a trajetória dos egressos após o encerramento do contrato de aprendizagem. Segundo os dados apresentados para sua edição mais recente, 83% dos ex-aprendizes continuavam ocupados um ano após a experiência e 31% foram efetivados nas organizações parceiras.