AI Swap do NoPing: como funciona essa tecnologia gamer

O NoPing oferece uma função de troca automática de servidores que busca uma conexão com o melhor ping durante a sessão de jogo. A opção aparece na interface do aplicativo e pode ser ativada ou desativada pelo usuário. Com o recurso desligado, o jogador permanece no servidor escolhido manualmente.

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A descrição da ferramenta está disponível na tela de conexão do aplicativo. Em uma captura do jogo Marvel Rivals, a opção “Troca automática” aparece ativada. Ao passar o cursor sobre o controle, o NoPing informa que a função troca automaticamente para o servidor com melhor ping durante a partida.

Como funciona a troca automática de servidores

A interface do NoPing apresenta a função como uma alternativa à seleção manual de servidores. Quando a troca automática está ativada, o aplicativo informa que procura utilizar o servidor com melhor ping durante a sessão de jogo.

“Nosso objetivo é facilitar a configuração da conexão para que o jogador possa se concentrar na partida. A troca automática oferece uma alternativa à escolha manual de servidores, com base no ping apresentado pelo aplicativo”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.

Quando a opção está desativada, o jogador permanece no servidor selecionado manualmente. A interface também disponibiliza uma ferramenta de troca rápida de servidor, permitindo alterar a conexão pela própria tela do aplicativo.

A captura de Marvel Rivals exibe ainda informações de conexão, como perda de pacotes, jitter e performance, além de um gráfico que acompanha os valores durante a sessão. Esses indicadores ajudam o usuário a visualizar dados relacionados à conexão enquanto joga.

Seleção de servidores e latência

O aplicativo organiza os servidores por regiões. Na tela de seleção, é possível consultar localidades como São Paulo e Virgínia, além de visualizar os valores de latência apresentados para cada servidor.

Em uma captura da lista de servidores, as opções de São Paulo exibem valores entre 7 e 8 ms, enquanto os servidores da Virgínia aparecem com 115 ms. Os números correspondem aos valores mostrados naquela tela e podem variar conforme a conexão e as condições do momento.

A seleção por região e a exibição do ping permitem comparar as opções disponíveis antes de trocar de servidor. A interface também apresenta uma indicação do servidor conectado.

O que a interface permite confirmar

As telas do aplicativo mostram a seleção manual de servidores, a exibição de latência por região e uma função descrita como troca automática para o servidor com melhor ping durante a sessão de jogo.

As capturas, porém, não detalham os critérios técnicos usados para escolher um servidor nem demonstram, isoladamente, uma redução garantida de latência ou perda de pacotes. Por isso, os resultados dependem das condições observadas em cada conexão, e os valores exibidos devem ser interpretados como registros daquela sessão.

A troca automática de servidores é uma das opções de conexão apresentadas pelo NoPing. Para utilizá-la, o jogador pode verificar o estado do controle na interface do aplicativo e consultar os indicadores de conexão disponíveis durante a partida.

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Acesse o site oficial do NoPing para conhecer o aplicativo e as opções disponíveis: https://noping.com/pt/trial