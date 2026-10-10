Araçá-vermelho: Havaí recorre a drones e inseto predador para tentar conter avanço de árvore brasileira invasora

O método também fez aumentar a presença do inseto nas árvores avaliadas: a taxa de colonização passou de 38% para 63% após um ano. Com a experiência, os pesquisadores criaram uma estrutura de maior capacidade chamada K?hual?l?, projetada para ampliar a distribuição do agente de controle em regiões de difícil acesso. Foto: Benjamin R./Unsplash