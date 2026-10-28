Óculos de estrela vermelha usado por Lula vira febre e esgota
Acessório viralizou após a comemoração da vitória e sumiu do estoque em grandes marketplaces: veja quanto custava a peça que conquistou as redes
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O presidente Lula (PT) chamou a atenção do público ao comemorar a reeleição, no domingo (25/10), com um acessório que virou febre. Imagens registradas durante a celebração mostram o presidente usando óculos de sol em formato de estrela vermelha. O sucesso imediato fez com que o produto esgotasse rapidamente em diversos marketplaces.
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O acessório foi utilizado no momento da comemoração após a confirmação da vitória contra Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições 2026. Ele também usou os óculos para ir votar, na manhã do domingo.
Logo após o presidente aparecer com a peça, apoiadores iniciaram uma busca intensa nas plataformas de compras, provocando o esgotamento do item em diversos marketplaces virtuais da internet.
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Lojas virtuais integradas a grandes marketplaces registraram estoques completamente zerados. O forte aumento na procura por parte dos apoiadores causou a indisponibilidade total das unidades para comercialização, afetando os catálogos do Mercado Livre e da Shopee.
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Mesmo com o produto em falta, usuários ainda conseguem acessar as páginas e consultar o valor praticado pelos vendedores. Os preços exibidos nos anúncios disponíveis oscilam bastante: os valores registrados variam entre R$ 25,50 e R$ 75,01.