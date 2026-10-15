Jogador de seleção é preso acusado de extorsão, ameaça de morte e intimidação (Agentes da OIJ em operação que prendeu o jogador Carlos Barahona e outros suspeitos de extorsão)

O futebol da Costa Rica foi surpreendido com a prisão de Carlos Barahona Jiménez, de 24 anos, lateral-direito com passagem pela seleção do país.

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O jogador, que atualmente atua no Club Sport Cartaginés, foi detido na madrugada desta quarta-feira (14/10), sob suspeita de envolvimento em um esquema de empréstimos informais com cobranças extorsivas, ameaças de morte e intimidação de devedores.

A prisão ocorreu poucas horas depois de Barahona entrar em campo pelo Cartaginés. Na noite de terça-feira (13/10), o defensor disputou os 90 minutos da vitória por 3 a 1 sobre o Puntarenas FC, pelo Campeonato Costarriquenho, no estádio José Rafael Fello Meza.

De acordo com o jornal argentino Infobae, a operação foi realizada por agentes do Organismo de Investigação Judicial (OIJ), que cumpriram mandados de busca em dois imóveis na província de Cartago. Além do futebolista, outros três homens foram detidos.

Os quatro são investigados por suspeita de extorsão na cobrança de dívidas, ameaças com arma, ameaças de morte e associação ilícita. As acusações ainda estão sob investigação, e a responsabilidade de cada suspeito deverá ser determinada pelas autoridades.

Barahona foi levado algemado às autoridades judiciais para os procedimentos legais. Os outros suspeitos detidos têm sobrenomes Duarte, de 40 anos; Artavia, de 21; e Aguilar, de 18.

Investigação envolve empréstimos conhecidos como gota a gota

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, a investigação teve origem em uma denúncia apresentada em abril de 2026. O caso teria começado em dezembro de 2025, após uma pessoa solicitar dinheiro por meio de um empréstimo informal.

A suspeita é de que, depois de conceder o dinheiro, os envolvidos passaram a exigir o pagamento de juros e a utilizar métodos de intimidação para cobrar os valores. Entre as práticas investigadas estão ameaças por telefone, mensagens de texto e visitas às residências das vítimas.

O modelo de empréstimo conhecido naquele país como gota a gota é caracterizado pela concessão informal de dinheiro, geralmente com juros elevados, seguida de cobranças que podem envolver intimidação e violência.

Durante as buscas, os agentes apreenderam munições, aparelhos eletrônicos e uma substância com aparência de maconha. Também foram recolhidos outros materiais que serão analisados no decorrer da investigação.

Clube se manifesta após prisão

O Cartaginés, equipe que mantém contrato com o defensor, divulgou um comunicado após a notícia da prisão.

O clube afirmou respeitar o ordenamento jurídico da Costa Rica, as ações das autoridades competentes e o princípio constitucional do devido processo legal.

A instituição também informou que acompanhará o andamento da investigação e que eventuais decisões serão tomadas conforme a evolução do caso e as determinações legais.

Por respeito às pessoas envolvidas e às autoridades judiciais, o Cartaginés declarou que não faria outros comentários naquele momento.

Até a manifestação, o clube não havia anunciado uma eventual suspensão ou afastamento do jogador do elenco.

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