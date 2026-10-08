Cantor Sorocaba encontra jiboia com filhotes embaixo de jacuzzi e se surpreende

O cantor Sorocaba, de 46 anos, foi surpreendido pela presença de uma cobra escondida sob a banheira de hidromassagem da propriedade dele. O fato inusitado foi registrado em vídeo e publicado pelo sertanejo na quarta-feira (7), durante o andamento de obras no imóvel.

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O artista registrou as imagens no momento em que filmava o espaço que receberá uma sauna na construção. Ao inspecionar a área em reforma, o músico apontou a presença do réptil alojado na estrutura da banheira.

Ao exibir o animal para os seguidores nas redes, Sorocaba relatou: "Aqui nós temos uma moradora debaixo da jacuzzi. Olha lá ela. Abençoadinha".

Descoberta de filhotes e identificação da jiboia

Durante a gravação no imóvel, foi confirmada a presença de filhotes junto à serpente encontrada sob a jacuzzi. O sertanejo identificou o animal como uma jiboia e destacou que a espécie não é peçonhenta.

Resgate e soltura

O cantor informou que a família de répteis seria retirada da construção com segurança e solta em uma área de mata preservada próxima à água.

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