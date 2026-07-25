Virginia relata susto com tubarão durante passeio no mar

FOLHAPRESS - A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais que levou um susto durante um passeio no mar em Montego Bay, na Jamaica, neste sábado (25/7). A loira, que passa as férias no país do Caribe ao lado de Vini Jr., viu um tubarão atacando uma arraia a poucos metros de onde ela estava.

"Pagando de gatinha no mar da Jamaica até que... Arrasta para o lado", escreveu na legenda da publicação. Em seguida, mostrou um vídeo em que o animal aparece se debatendo na água. "Segundos antes de aparecer um tubarão. E não só um tubarão, mas um tubarão atacando uma arraia", contou.

Apesar do susto, a viagem do casal segue em um clima descontraído. Mais cedo, a influenciadora mostrou o craque dirigindo um carrinho de golfe pelo resort de luxo onde estão hospedados. Aos risos, ela filmou o momento em que o atacante invade um canteiro e ironizou a habilidade do namorado ao volante. "Diz ele que é brabo! Ele é brabo mesmo!", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, no começo do mês de julho, o casal foi clicado nos Estados Unidos, na Itália, em Goiânia, no Rio de Janeiro e em São Gonçalo. Pouco antes de embarcarem para o Caribe, Vinicius e Virgínia fizeram um passeio pelo Cristo Redentor ao lado do ator americano Terry Crews.