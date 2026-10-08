Mãe vai assistir ao filho jogar bola e descobre que o "Seu Chico" das peladas era Chico Buarque

Uma mãe do Rio de Janeiro foi às redes sociais na terça-feira (6/10) contar a surpresa que levou ao descobrir quem era o parceiro de futebol do filho nas tardes do condomínio onde moram. O "Seu Chico" que o menino mencionava toda vez que saía para jogar bola era Chico Buarque.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Monalisa Melo disse que só foi assistir ao filho jogar quando se deparou com o músico em campo. "Não acredito no que meus olhos viram até ler o nome na camisa", escreveu, referindo-se ao colete vermelho com "Chico" estampado nas costas que o compositor usava durante a pelada.

A publicação viralizou rapidamente. Até a quarta-feira (7/10), acumulava 800 mil visualizações e mais de 267 mil curtidas. "Não estava preparada para descobrir quem era esse Seu Chico. A vida me deu um plot twist que jamais imaginei", afirmou Monalisa no post.

Qual foi a repercussão na internet?

Junto ao relato, ela compartilhou um vídeo do jogo, que mostra Chico Buarque em campo ao lado de outros jogadores de diferentes idades.

Nos comentários, internautas brincaram com trechos das músicas do compositor. "Jogou daquela vez como se fosse a ultima…", escreveu um seguidor. "Imagina virar pra alguém e falar que você jogou com o CHICO BUARQUE, QUE INVEJA MEODEUS", disse outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filho, João Miguel, tem 12 anos, é goleiro e joga pelo time sub-12 do Bangu, além das peladas no condomínio.