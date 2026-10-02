Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/10/2026 07:37

compartilhe

CALHOUN, Geórgia, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries (NYSE: MHK) está convidando para a participação na chamada de conferência a ser transmitida ao vivo na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, às 11h ET, após a divulgação dos resultados do Terceiro Trimestre na quinta-feira, dia 29 de outubro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O quê:Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2026 da Mohawk Industries
  
Quando:30 de outubro de 2026
 11h ET
  
Onde:https://www.mohawkind.com
 Selecione a guia "Investors"
  
Como:Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview
 Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1
 Conferência ao vivo:Disque 1-833-630-1962 (EUA/Canadá)
  Disque 1-412-317-1843 (Internacional)


Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 27 de novembro de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 7228212. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK
Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contato:
Mohawk Industries, Inc.
Joe Ahlersmeyer, CFA
Vice-Presidente – Finanças e Relações com Investidores
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9838585)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay