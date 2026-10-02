Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre
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CALHOUN, Geórgia, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries (NYSE: MHK) está convidando para a participação na chamada de conferência a ser transmitida ao vivo na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, às 11h ET, após a divulgação dos resultados do Terceiro Trimestre na quinta-feira, dia 29 de outubro de 2026.
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|O quê:
|Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2026 da Mohawk Industries
|Quando:
|30 de outubro de 2026
|11h ET
|Onde:
|https://www.mohawkind.com
|Selecione a guia "Investors"
|Como:
|Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview
|Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1
|Conferência ao vivo:
|Disque 1-833-630-1962 (EUA/Canadá)
|Disque 1-412-317-1843 (Internacional)
Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 27 de novembro de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 7228212. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.
SOBRE A MOHAWK
Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.
Contato:
Mohawk Industries, Inc.
Joe Ahlersmeyer, CFA
Vice-Presidente – Finanças e Relações com Investidores
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9838585)