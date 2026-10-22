Falta de água em BH: veja bairros afetados nesta quinta-feira (22/10)

Moradores de diversas regiões de Belo Horizonte devem monitorar as torneiras e redobrar o cuidado com o consumo doméstico nesta quinta-feira (22/10). Uma manutenção operacional emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), associada à falta de energia elétrica em pontos operacionais, comprometeu o envio regular de água para diferentes setores da capital mineira.

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A empresa informou que a recomposição do abastecimento ocorrerá de maneira gradativa ao longo da noite desta quinta-feira. A normalização plena depende da conclusão dos reparos operacionais e da estabilização da rede elétrica nos centros de bombeamento, procedimento indispensável para que o sistema recupere a pressão adequada nas tubulações e encha novamente os reservatórios urbanos.

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Importância da reserva e hábitos conscientes

Em episódios dessa natureza, residências com reservatório privativo instalado conforme os parâmetros técnicos tendem a enfrentar menos transtornos. A Copasa explicou que pessoas com caixas d'água bem dimensionadas em seus imóveis têm grandes chances de não sentir qualquer reflexo imediato durante a interrupção temporária.

Ainda assim, a orientação preventiva para toda a população da cidade envolve conter os gastos ao máximo. A utilização deve ficar restrita às atividades básicas, como alimentação, hidratação e higiene pessoal. Atividades que demandam grandes volumes, como lavagem de carros, calçadas e garagens, precisam ser evitadas até a normalização completa.

Regiões com risco de desabastecimento

A relação de localidades atingidas pode alcançar setores das regiões Centro-Sul, Leste, Oeste, Noroeste e Pampulha. Confira os locais que podem registrar oscilações no fornecimento ao longo do dia:

Alípio de Melo, Alto Barroca, Álvaro Camargos, Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Barro Preto, Barroca, Boa Viagem, Bom Jesus, Bonfim, Cachoeirinha, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Calafate, Canadá, Carlos Prates, Carmo, Castelo, Centro, Cidade Jardim, Cidade Nova, Colégio Batista, Concórdia, Conjunto Celso Machado, Conjunto Jardim Filadélfia, Coqueiros, Da Graça, Dom Bosco, Ermelinda, Fazendinha, Floresta, Funcionários, Gameleira, Glória, Guaratã, Gutierrez, Horto Florestal, Inconfidência, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardim Vitória, Jonas Veiga, Lagoinha, Lourdes, Luxemburgo, Manacás, Maria Goretti, Marmiteiros, Monsenhor Messias, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, Nova Floresta, Nova Gameleira, Nova Suíça, Novo Glória, Novo São Lucas, Padre Eustáquio, Palmares, Paraíso, Pedreira Prado Lopes, Pindorama, Pompeia, Prado, Renascença, Sagrada Família, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Tereza, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo André, Santo Antônio, São Cristóvão, São Francisco, São Francisco das Chagas, São José, São Lucas, São Pedro, São Salvador, São Vicente, Savassi, Senhor dos Passos, Serrano, Silveira, União, Universitário, Vila Cachoeirinha, Vila Calafate, Vila Califórnia, Vila da Amizade, Vila do Pombal, Vila Inestan, Vila Jardim São José, Vila Maloca, Vila Nova Cachoeirinha I, Vila Nova Cachoeirinha II, Vila Novo São Lucas, Vila Paraíso, Vila Real II, Vila Santa Rosa, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila São Rafael, Vila Sumaré, Vila Sumaré (BA), Vila Tiradentes e Vista Alegre.

Em caso de dúvidas ou necessidade de caminhão-pipa para serviços essenciais, a população pode acionar a Copasa pelos canais oficiais de atendimento da concessionária.

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