Como se preparar para a falta de água em BH: 7 dicas para sua casa

O alerta sobre a interrupção programada no fornecimento de água em 753 bairros da Grande Belo Horizonte, que acontece entre domingo (28) e terça-feira (30) de junho, deixou muitos moradores preocupados. Segundo a Copasa, a manutenção terá início às 6h de domingo com previsão de término às 7h de terça-feira. Para minimizar os impactos da falta de abastecimento, algumas medidas simples e preventivas podem ser adotadas em casa.

A preparação antecipada é a melhor forma de garantir o bem-estar da família e evitar transtornos. Organizar a rotina e os recursos disponíveis faz toda a diferença para atravessar o período de instabilidade com mais tranquilidade.

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Veja sete dicas práticas para se organizar:

Limpe a caixa d'água: a reserva do imóvel é a primeira garantia de abastecimento. Certifique-se de que a caixa d'água esteja limpa e em boas condições para não comprometer a qualidade da água armazenada. Verifique também se a capacidade é suficiente para o consumo médio da sua família por pelo menos um dia. Armazene água de forma correta: guarde uma quantidade extra de água potável em recipientes limpos e bem fechados. Garrafas PET e galões são boas opções. Lembre-se de higienizá-los antes do uso e mantê-los em local fresco e protegido da luz solar para evitar a proliferação de bactérias. Reduza o consumo diário: adote hábitos mais conscientes imediatamente. Diminua o tempo no banho, feche a torneira ao escovar os dentes e ensaboar a louça. Use a máquina de lavar roupas apenas quando estiver com a capacidade máxima. Reutilize a água sempre que possível: a água usada para lavar frutas e vegetais pode ser reaproveitada para regar as plantas. A água do enxágue da máquina de lavar roupas também pode ser utilizada para limpar pisos, calçadas e o quintal. Fique atento a vazamentos: verifique todas as torneiras, chuveiros e descargas da casa. Um pequeno gotejamento pode representar um grande desperdício ao longo do dia. Um teste simples na descarga é colocar um pouco de corante no reservatório e observar se a cor aparece no vaso sanitário sem que ela seja acionada. Priorize o uso essencial: se o abastecimento for interrompido, concentre o uso da água armazenada em atividades essenciais. As prioridades devem ser o consumo para beber, o preparo de alimentos e a higiene pessoal básica. Deixe tarefas como lavar o carro ou a varanda para depois. Acompanhe os canais oficiais: para informações atualizadas sobre a situação do abastecimento no seu bairro, consulte os comunicados oficiais da Copasa. Evite compartilhar notícias de fontes não confiáveis para não gerar pânico desnecessário. A normalização do fornecimento será gradativa após a conclusão dos trabalhos e pode levar mais tempo em imóveis localizados em áreas elevadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.