Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

Como se preparar para a falta de água em BH: 7 dicas para sua casa

Da limpeza da caixa d'água ao armazenamento correto; veja um guia prático para garantir o abastecimento e evitar desperdício durante a crise

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
26/06/2026 16:14

compartilhe

SIGA
×
Como se preparar para a falta de água em BH: 7 dicas para sua casa
Verificar vazamentos é crucial para economizar água durante a interrupção no abastecimento da Grande BH, conforme as dicas de prevenção. crédito: Unsplash/ Luis Quintero

O alerta sobre a interrupção programada no fornecimento de água em 753 bairros da Grande Belo Horizonte, que acontece entre domingo (28) e terça-feira (30) de junho, deixou muitos moradores preocupados. Segundo a Copasa, a manutenção terá início às 6h de domingo com previsão de término às 7h de terça-feira. Para minimizar os impactos da falta de abastecimento, algumas medidas simples e preventivas podem ser adotadas em casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A preparação antecipada é a melhor forma de garantir o bem-estar da família e evitar transtornos. Organizar a rotina e os recursos disponíveis faz toda a diferença para atravessar o período de instabilidade com mais tranquilidade.

Leia Mais

Veja sete dicas práticas para se organizar:

  1. Limpe a caixa d'água: a reserva do imóvel é a primeira garantia de abastecimento. Certifique-se de que a caixa d'água esteja limpa e em boas condições para não comprometer a qualidade da água armazenada. Verifique também se a capacidade é suficiente para o consumo médio da sua família por pelo menos um dia.

  2. Armazene água de forma correta: guarde uma quantidade extra de água potável em recipientes limpos e bem fechados. Garrafas PET e galões são boas opções. Lembre-se de higienizá-los antes do uso e mantê-los em local fresco e protegido da luz solar para evitar a proliferação de bactérias.

  3. Reduza o consumo diário: adote hábitos mais conscientes imediatamente. Diminua o tempo no banho, feche a torneira ao escovar os dentes e ensaboar a louça. Use a máquina de lavar roupas apenas quando estiver com a capacidade máxima.

  4. Reutilize a água sempre que possível: a água usada para lavar frutas e vegetais pode ser reaproveitada para regar as plantas. A água do enxágue da máquina de lavar roupas também pode ser utilizada para limpar pisos, calçadas e o quintal.

  5. Fique atento a vazamentos: verifique todas as torneiras, chuveiros e descargas da casa. Um pequeno gotejamento pode representar um grande desperdício ao longo do dia. Um teste simples na descarga é colocar um pouco de corante no reservatório e observar se a cor aparece no vaso sanitário sem que ela seja acionada.

  6. Priorize o uso essencial: se o abastecimento for interrompido, concentre o uso da água armazenada em atividades essenciais. As prioridades devem ser o consumo para beber, o preparo de alimentos e a higiene pessoal básica. Deixe tarefas como lavar o carro ou a varanda para depois.

  7. Acompanhe os canais oficiais: para informações atualizadas sobre a situação do abastecimento no seu bairro, consulte os comunicados oficiais da Copasa. Evite compartilhar notícias de fontes não confiáveis para não gerar pânico desnecessário. A normalização do fornecimento será gradativa após a conclusão dos trabalhos e pode levar mais tempo em imóveis localizados em áreas elevadas.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay